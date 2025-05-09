仲點論政｜對超級聯繫人的需求有增無減

來稿作者：劉仲恒



需求法則乃經濟學最為基礎的概念之一，需求與供給定律解釋了市場經濟如何配置資源以及釐定商品和服務的價格。事實上，商品和服務的存在價值，是一個比價格更為根本的概念。倘若市場中完全不存在需求，那麼某種商品或服務便毫無存在的理由，更遑論價格了。因此，需求是決定商品和服務是否具備存在價值的最核心因素。

在香港，我們時常提及要充分發揮作為內地與國際之間「超級聯繫人」以及「超級增值人」的角色。所謂超級聯繫人，其發揮的功能，在於成為內地企業「走出去」，以及將海外企業「引進來」的雙向跳板，承擔著聯絡溝通的作用。倘若在聯絡的基礎上，還能實現增值，那就更為理想了。

要成為超級聯繫人和超級增值人，並非僅憑一廂情願便可成事。從經濟學需求和供給定律的角度來看，必須存在相應的需求，超級聯繫人和超級增值人才有存在的必要。那麼，這種需求究竟存不存在呢？國家商務部上個月公佈了最新數據，2025年1至3月，國家全行業對外直接投資達到409億美元，同比增長了6.2%。其中，國家對外非金融類直接投資達356.8億美元，同比增長了4.4%。更令人矚目的是，在共建「一帶一路」國家非金融類的直接投資達到88.7億美元的水平，同比增長了15.6%。

商務部的數據揭示了一個淺顯的道理：對於香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的需求不僅存在，而且需求的規模正在不斷擴大。對外投資絕非如去街市買菜那般簡單，實施過程中會比想象中困難得多，必定會遭遇不少障礙和技術性難題。這就好比我們前往一個全然陌生的地方旅行，若無人引領，將會困難重重，但若有導遊在旁，許多問題便能迎刃而解。同理，越多內地企業意欲「走出去」，投資「一帶一路」國家，那麼對香港這支「盲公竹」的需求就會越大。所以，我們既要做好本職工作，又要牢牢把握這個機遇，切不可讓其白白溜走。

且不說遠的，隨著大灣區的發展日趨成熟，區內不少企業開始尋求向本土以外拓展業務的機會，旨在尋找高潛力的市場和成本更低的生產基地。在這些企業眼中，距離中國不遠的東協是理想的海外拓展目的地。在此情形下，香港便可擔當起大灣區和東協之間超級聯繫人的角色，助力更多內地企業實現「走出去」的目標。

有機構曾進行調查，過去幾年裡，不少大灣區企業已在東協地區展開業務；更為重要的是，它們對這些海外目標市場進行投資的熱情並未消退。近60%的受訪企業表示，它們計劃在未來三年內進軍東協市場，或者擴大在當地的現有業務。由此可見，當下形勢對於香港而言，其實不乏機遇，問題在於我們必須善加把握。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問、香港全球專業青年倡議行動創始召集人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。