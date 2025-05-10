紫荊黨｜如何刺激投資穩經濟保增長促發展？

來稿作者：周小稞



5月2日香港統計處發佈2025年一季度GDP預先估計數字。實質GDP同比增長3.1%，創下2023年底以來最強的季度增速。一季度GDP的強勁表現，唯一的「功臣」就是貨品進出口錄得2021年以來最為強勁的增長，其中出口同比增速8.7%、進口同比增速7.4%以及2022年以來服務輸出首次在增速上壓倒服務輸入，其中服務輸出增長6.6%、服務輸入增長6.2%。相較於耀眼的貨品與服務貿易表現，佔GDP三分之二的私人消費開支同比下降1.2%，政府消費開支同比增長1.2%，本地固定資本形成總額同比增長2.8%，均不同程度遜於GDP的表現。

對於一季度經濟的強勁表現，政府和市場反應都極為謹慎，因為大家心裡都很清楚，這樣的表現只是曇花一現，根本無法持續，因為貨品以及相關的服務貿易的超常表現都是為應對即將到來的特朗普關稅政策而採取的對沖行為。進入二季度後中美在關稅問題上的「硬杠」勢必對香港的貨品與服務貿易帶來巨大衝擊，加上佔GDP大頭的私人消費開支極大可能延續下跌的態勢，而政府消費開支又受累於日益嚴重的財政赤字而不大可能有突出的增長，因此香港經濟在今年二季度還能否維持正增長只能寄希望於本地固定資本形成總額的更快增長。

問題是，本地固定資本形成能挑起拯救香港經濟的重擔嗎？由於統計處只是發佈了預先估計數字，筆者無法知悉一季度本地固定資本形成總額的具體數字及其內部構成，因此姑且用已披露的2024年數據來作分析。本地固定資本形成主要包括兩類投資，分別是樓宇及建造以及機器、設備及知識產權產品，而上述兩類投資既來自私營部門也來自公營部門。2024年本地固定資本形成總額同比增長1.9%，其中樓宇及建造同比增長2.0%、機器、設備及知識產權產品同比增長3.4%，而上述增長均來自公營部門12.6%的增長，私營部門同比萎縮3.6%。

本地固定資本形成的六成來自私營部門，而私營部門投資的下降反映的正是香港疲弱的房地產市場。剛剛房屋局公佈的最新數據顯示，香港新盤積壓的貨尾單位達到創紀錄的2.8萬伙。發展商都在想方設法消化手中的庫存，讓他們再去投資開發新的樓盤無疑是異想天開，除非讓他們覺得這樣做有利可圖。而另一方面，包括公屋、簡約公屋、居屋等公營房屋建設的全面展開以及圍繞北部都會區開發的各類基礎設施建設則令來自公營部門的投資明顯增長。對於這部分投資，特區政府雖可通過發債滿足部分的資金需求，但要進一步加速也非易事。

私營部門不願投資，公營部門想多投資但又受制於資金的不足、工人的短缺以及程序的繁瑣。這樣的分析難免讓人悲觀，但儘管如此，相較於私人消費開支、政府消費開支以及貨品與服務貿易，特區政府在推動本地固定資本形成的過程中仍有最大的運作空間，因為無論是個人還是社會對這樣的投資都還存有強勁的需求。新鴻基地產即將開售的西貢樓盤獲得近120倍的超額認購，一個樓盤接獲的3.7萬份購樓意向登記就已超過全港的貨尾單位，顯示出市場對合理價位住宅的強勁需求。與此同時，北部都會區的開發也為整個社會所期待，並非可有可無的「白象工程」。特區政府需要做的就是來一場供應側的改革來滿足上述需求，通過更多且可持續的固定資產投資來實現穩經濟、保增長、促發展的目標。

首先，鼓勵甚至逼迫發展商積極去庫存。只要售價合理，消化2.8萬伙貨尾根本不是問題。部分發展商可能會因此蒙受一定程度虧損，但香港主要發展商大都財務狀況穩健且大多處在現金盈利狀態，可以承受一次性的項目虧損。特區政府可視出售貨尾單位的虧損情況，通過拍地價格折讓的方式加以彌補。與此同時，特區政府可效仿新加坡的做法，在未來的拍地合同中列明項目開發與出售進度，對於未能在指定時間內出售的落成單位施以階梯式的罰款以杜絕囤貨。

其次，將居屋作為公營房屋的主攻方向。只租不賣型公屋的最大問題是政府要不斷地投入公帑且又不能滿足華人最看重的「居者有其屋」夢想，而居屋正好可以解決這兩個問題。目前雖然政府各類居屋的售價折讓有所下調，但市場認購依舊踴躍，顯示對可負擔房屋的剛需巨大。通過大規模建設並出售基於成本定價的居屋，政府的投資不僅可以及時而又順利地收回以推動之後的滾動開發，而且可以在當前整體房地產市場低迷的情況下拉動整個行業以至經濟的增長。

再次、以土地出讓加快基礎設施的建設進度。北部都會區的整體開發進度建基於基礎設施的建設速度。當一條僅23公里長、橫貫整個北部都會區的北都公路都要等到十年後才能部分建成投入使用，北都都會區的開發又如何不讓人望眼欲穿？之所以如此耗時，龐大的投資是主要原因之一，2.3公里的沙田主幹道都要耗資近70億港元，何況北都公路？為加快工程進度，政府迫切需要引入私人資本參與基礎設施的建設，政府可以向私人資本出讓土地開發權以資補償。

最後，開放市場引入更具競爭力的外部資本。一方面是內部的資本缺乏投資意願，不僅耗時而且耗錢；另一方面則是外部的資本有投資意願且又省時而省錢但卻因香港市場明文或不明文的封閉而不得而入。以基建為例，內地已是全球公認的「基建狂魔」，既好又快更平。這麼優秀的外部資本為何一河之隔的香港卻視而不見，仍由本地各類工程公司如蝸牛般地推動北部都會區開發？無論是保增長還是促發展的需要，政府都應創造條件讓更具競爭力的外部資本進入香港。

作者周小稞是紫荊黨政策研究院研究員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。