紫荊黨｜「由治及興」的三大根本保障——我們該怎麼做？

來稿作者：張博涵



香港再出發後，我們站在新的歷史起點，走向「由治及興」的未來，「由治及興」這四個字好像已經成爲香港的政治正確，要想徹底理解這四個字光喊口號是不行的，關鍵在於「實幹」，正如習近平總書記所指出：「要著力解決深層次矛盾和問題，不斷增強發展動能和競爭力，切實排解民生憂難。」

對於香港來說，過去的波動讓不少市民心中依舊有未解的疑慮與分歧，這些分歧如果無法妥善處理，必然就會成為香港前行路上的障礙。因此，社會的和解與重建，首先需要政府、社會各界與市民個體的共同努力，從而找到一條穩步前進的路徑。

在這歷史轉折的關鍵節點，「由治及興」不僅是一句政治宣言，更是需要全社會共同構築的系統工程。要實現這個目標，必須著力鞏固三大根本保障：法治根基的深度夯實、經濟動能的創新突破、社會共識的持續凝聚。這三者猶如鼎之三足，缺一不可。

法治根基：從制度剛性到文化自覺

國安法實施以來，香港在法律執行層面已取得顯著成效，社會秩序重歸穩定，但法治根基的深度夯實仍需突破「制度完備性」與「社會認同感」的雙重考驗。真正的法治屏障不僅需要法律條文的剛性約束，更需形成滲透社會肌理的法治文化生態。法治根基的鞏固猶如精密鐘錶的組裝工程，既需要每個齒輪的精準咬合，更離不開發條的持久動力。當法律實施從「外力約束」轉向「內生自覺」，香港才能真正築牢抵禦風險的「制度防波堤」，為「由治及興」提供堅不可摧的法治護盾。

經濟動能的創新突破，關鍵在於擺脫「金融地產主導」的單一路徑依賴。一方面須鞏固國際金融中心的傳統優勢，加速推進人民幣離岸市場、綠色金融、數字資產等新興領域的制度創新；另一方面可發揮香港在風險管理與制度設計的專業優勢，正如筆者曾談及的，在國家改革開放進入「深水區」之際，香港應該主動探索出地方政府債的「香港模板」推廣全國——透過建立透明化債務評估機制、創新資產證券化工具、引入國際投資者參與重組等舉措，既為本地金融業開拓新業務藍海，亦為國家防範系統性風險貢獻成功經驗。

經濟動能：從路徑依賴到創新突圍

在此基礎上，更須以「北部都會區」與「河套創科園」為支點，打造「南金融、北創科」的雙引擎格局。推動產學研深度融合，吸引全球頂尖科研機構落戶，並以稅務優化、人才簽證等政策形成「創新磁場」；同時強化與粵港澳大灣區城市的產業協同，將香港的國際化網絡與內地產業鏈優勢結合，在跨境數據流通、知識產權保護等領域形成示範性規則。

更重要的是，經濟轉型必須與民生改善同頻共振。透過公屋提速、青年創業基金、在職再培訓等政策，將經濟成果轉化為市民的獲得感。唯有讓市民在經濟轉型中成為參與者與受益者，才能為「由治及興」注入可持續的內生動力。

社會共識：從撕裂傷痕到命運共同體

社會共識的凝聚，需要超越簡單的「大和解」口號，轉向更具建設性的共同行動。香港社會過去幾年資源的配置一度偏向於政治運動與對抗，這樣的資源消耗，無論是對公共財政還是對人力資本，均帶來了不小的損失。社會運動原本可以用於改善市民生活、推動經濟發展的資源，如今亟需重新投入到有建設性的領域。在這個新的歷史時刻，我們要做的不僅僅是回顧過去的錯失，更重要的是如何將這些資源與精力轉向促進香港長遠發展的事務上。無論是優化基礎設施、加強科技創新，還是提升社會福利、改善教育，我們都需要將過去的浪費轉化為對未來的投資。

同時，香港政府應發揮引領作用，重塑新時代下「香港精神」意涵。從獅子山下的拼搏精神，到融入國家發展大局的擔當意識，香港需要一個既能承載歷史記憶、又能指向未來的價值坐標。這不僅是身份認同的重構，更是對「一國兩制」下香港獨特角色的再定義。

法治、經濟、社會共識三大保障並非孤立存在，而是彼此交織的系統工程：法治為經濟創新劃定安全邊界，經濟發展為社會共識提供物質基礎，而社會凝聚力又反哺法治的深化與經濟的活力。當三者形成「共振效應」，香港才能真正實現從「治」到「興」的質變。這條路上沒有捷徑，唯有以務實行動將頂層設計轉化為市民可感的進步——畢竟，一座城市的興盛，終究要建基於每個人的希望與努力。

作者張博涵是紫荊黨政策研究院研究員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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