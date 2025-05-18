霍啟剛｜香港與中東共創體育文化經貿新篇章

行政長官率領的香港特區經貿代表團於5月11日至15日期間訪問中東，到訪卡塔爾和科威特，此行成果豐碩，共簽署59份合作備忘錄和協議，更成功與卡塔爾、阿聯酋和阿曼達成新的免簽安排，便利民間交流。筆者有幸參與今次代表團，深感此行不僅是招商引資的重要旅程，更是促進兩地人民交流的橋樑。



特別值得一提的是，今次訪問實現了香港和內地企業首次突破性「拼船出海」，實實在在發揮了香港在「一國兩制」下內聯外通的獨特優勢。中東市場的快速發展與香港的國際化優勢相輔相成，尤其在體育、文化及金融領域的合作潛力巨大。從卡塔爾多哈到科威特，每一場會議、每一次考察，都讓筆者更加堅信，香港與中東的關係將邁向更緊密、更多元的新階段。

體育盛事與金融合作的樞紐

多哈對筆者而言絕不陌生。2006年筆者參加多哈亞運，首次踏足這座城市。卡塔爾過去十多年重視體育盛事發展，成功舉辦了2022年多哈世界盃、2023年亞足聯亞洲盃等國際盛事，亦舉辦了不少單項運動世界錦標賽，證明其舉辦大型活動的能力與決心。而就在我們離開多哈之際，乒乓球中國香港代表隊抵達當地參加世界錦標賽，再次印證兩地在體育領域的緊密聯繫。未來，無論是盛事經濟、運動科研，還是體育產業鏈的發展，香港與卡塔爾的合作空間極為廣闊。

此行與卡塔爾金融中心、卡塔爾開發銀行、迪亞爾地產等機構的會談中，我們深入探討了伊斯蘭金融、基礎建設投融資等領域的合作可能。卡塔爾主權基金作為全球最大主權財富基金之一，正積極拓展亞洲市場，而香港作為國際金融中心與「一帶一路」樞紐，正是理想的「超級聯繫人」。此外，參觀卡塔爾國家博物館及與卡塔爾基金會的交流，讓筆者深刻感受到當地對文化教育的重視。香港的文創產業，如影視、藝術展覽等，與卡塔爾的發展方向高度契合，未來合作值得期待。

體育外交與投資新機遇

在科威特之行，筆者十分榮幸安排了港協暨奧委會與亞奧理事會簽署合作備忘錄。備忘錄涵蓋體育發展、文化藝術合作、奧林匹克精神推廣等範疇，為香港與中東的長期交流奠定基礎。科威特作為亞奧理事會總部所在地，其體育資源與香港的國際化平台相結合，將為兩地體育發展提供更多機會。

在科威特，我們與當地政府部門、金融機構及企業代表會面，進一步了解石油資本與香港市場的對接潛力。科威特主權基金對亞洲基建、科技創新等領域的投資需求旺盛，科威特企業在會面時特別提到香港的普通法體系、專業服務及國際化人才，正是他們「向東看」的理想合作夥伴。

香港中東全方位合作指日可待

此行讓筆者深刻體會到，香港與中東的合作絕不限於經貿投資，更應涵蓋體育、文化、科技等多元領域。未來，我們可從文化創意、體育產業、金融與投資等方向深化合作。我們可以促進藝術展覽、影視合拍等軟實力交流，增強民心相通；同時落實與亞奧理事會的備忘錄，推動運動科研交流與賽事合作；亦可以加強香港與中東主權基金的對接，尤其在綠色金融與基建項。

中東之行只是一個開始，香港將繼續發揮「超級聯繫人」的角色，推動兩地共贏發展。特別是在「一國兩制」的獨特優勢下，香港與內地企業「拼船出海」的模式，將為中東與中國的合作開創更多可能性。讓我們共同期待不久的將來，香港與中東的合作結出更豐碩的成果。

作者霍啟剛是立法會議員、香港藝術發展局主席、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會副會長。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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