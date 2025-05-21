楊莉珊｜打造香港為國際調解之都

《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式將於5月30日在本港舉行。外交部發言人宣布，中共中央政治局委員、外交部長王毅將出席簽署儀式。外交部發言人毛寧5月20日在例行記者會上表示，中國2022年與近20個立場相近國家共同發起建立國際調解院的倡議。經過共同努力，已經完成《關於建立國際調解院的公約》談判，並一致同意國際調解院總部設在中國香港。來自亞洲、非洲、拉丁美洲和歐洲的近60個國家和聯合國等約20個國際組織將派高級別代表出席5月30日舉行的簽署儀式。當日下午將舉辦國際調解論壇，圍繞「國家間爭端調解」和「國際投資商事爭端調解」展開研討。



調解是《聯合國憲章》規定的重要爭端解決方式之一，推崇「以和為貴」，充分尊重當事方意願，具有更靈活、更經濟、更便捷、更易執行等獨特優勢，也體現了東方和合傳統。國際調解院着眼以調解定分止爭，將成為全球首個專門通過調解解決國際爭端的政府間法律組織，是維護《聯合國憲章》宗旨原則的重要機制。國際調解院回應了各國求和平、促穩定、謀發展的共同關切，順應合作共贏的時代大勢，匯集了各大法系優勢，有利於推動法治領域全球治理向更公正、更合理方向發展。

香港特區政府律政司司長林定國在社交平台發帖，轉發有關消息，並表示特區政府會全力辦好簽署儀式及相關安排。特區政府發言人其後表示，國際調解院總部設於香港，盡顯香港在國際調解方面佔有的獨特優勢和機遇，也是中央政府大力支持香港特區在「十四五」規劃下建設亞太區國際法律及解決爭議服務中心的重要舉措。國際調解院成立後將為國際爭議提供友好、靈活、經濟和高效的調解服務，打造香港為國際調解之都。

國際調解院由中國與多國共同發起，突破了傳統國際爭端解決機制對西方話語體系的依賴。其核心優勢在於相容大陸法系、英美法系等不同法律傳統，通過非對抗性調解平衡效率與公平。相較於國際法院或仲裁庭冗長的程式，調解機制以協商共贏為導向，能夠降低政治對抗風險，尤其適用於發展中國家間的經貿、環境等非傳統安全議題。這一模式既尊重國家主權平等，又通過柔性治理彌合國際法執行力的不足，為全球法治治理提供了新範式。

國際調解院的成立標誌著國際爭端解決機制的重要創新，其宣導的「以和為貴」理念與靈活務實的調解模式，為全球治理體系注入了東方智慧。在單邊主義抬頭、地緣衝突加劇的背景下，這一機制既是對《聯合國憲章》和平解決爭端原則的深化實踐，也是構建人類命運共同體的積極探索，體現了中國參與全球治理的獨特路徑。

中國將「以和為貴」「求同存異」等傳統哲學融入國際調解機制，實質是將文化資源轉化為制度軟實力，宣導通過對話而非制裁化解矛盾。國際調解院的實踐，既是對中華文明「和合」基因的傳承，也展現了中國作為負責任大國推動國際秩序向包容性發展的擔當。國際調解院的誕生，不僅是中國對全球治理的貢獻，更是多極化時代國際社會尋求共識的新起點。其成敗將檢驗人類能否以文明互鑒超越文明衝突，開闢出一條更具韌性的和平發展之路。

香港作為國際法治高地與亞太區法律服務中心，其法治成就充分彰顯了「一國兩制」的制度優勢。依託普通法傳統與雙語法律體系，香港既保有與國際規則接軌的獨特優勢，又肩負著服務國家戰略的重要使命。法律人才梯隊兼具全球視野與專業深度，連續八年躋身全球仲裁五強、榮膺國際航運仲裁樞紐等殊榮，印證了其跨境爭議解決服務的國際公信力。特別是成功舉辦國際商事仲裁理事會大會，既是對香港法治軟實力的權威認證，更是中國推進高水準對外開放的生動注腳。在中央全力支援下，香港正以法治優勢為支點，持續鞏固國際金融、航運及商貿中心地位，為維護國家法治化營商環境、促進國際規則互鑒作出獨特貢獻。

國際調解院的成立，為香港鞏固亞洲法律服務樞紐地位注入新動能。作為中西文明交匯地，香港憑藉普通法傳統、中英雙語司法體系及國際化專業人才庫，具備銜接大陸法與普通法體系的獨特優勢。在「一國兩制」框架下，香港可創新跨境爭端解決機制，將中國傳統調解智慧與現代仲裁規則有機融合，為「一帶一路」經貿合作提供兼具文化包容性與制度規範性的解紛方案。此舉不僅能提升大灣區法治協同效能，更可通過制定國際調解標準，推動全球治理體系改革，使東方「和合」理念在構建人類命運共同體進程中發揮建設性作用。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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