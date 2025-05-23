楊莉珊｜特朗普主義：舊秩序崩解與全球權力重構的叢林法則博弈

來稿作者：楊莉珊



特朗普重返白宮後的首次中東之行，以「交易外交」為核心，凸顯其摒棄傳統意識形態幹預、專注經濟利益的務實路線。他高調簽署沙特、阿聯酋、卡達三國逾2萬億美元的投資協定，包括軍售、能源與AI合作，並宣稱「美國不再對別國生活方式指手畫腳」，看似與中國「不干涉內政」的外交原則趨同，但本質截然不同。

中美外交表面相似，內核相異。中國宣導的「平等互利」強調共同發展，例如通過「一帶一路」推動基礎設施互聯互通，注重長期夥伴關係構建。而特朗普的「交易哲學」本質是單邊利己主義，以軍力與經濟霸權為籌碼，迫使盟友讓渡利益。例如，他要求海灣國家承擔美軍駐軍費用，並以解除制裁為條件換取敘利亞礦產開發權，形成「安全—經濟捆綁」的脅迫模式。即便宣稱「不幹預」，實則通過巨額軍售強化對地區安全的主導權，鞏固美國霸權。

特朗普政策核心是「美國優先」，例如在中東強推AI晶片合作，實為轉移產業鏈依賴並遏制中國技術崛起，同時以關稅施壓盟友妥協，甚至不惜犧牲人權議題換取商業利益。這種短視的「獨贏」策略雖短期收割經濟利益，卻侵蝕國際信任，加劇地緣裂痕，與中國的系統性共贏理念形成鮮明對比。

特朗普在沙特對「全球主義」的炮擊，撕開了美國外交的皇帝新衣。這場演講絕非孤立的政治表演，而是標誌著美國外交哲學從理想主義向現實主義的世紀轉向。冷戰後的美國陷入自我建構的救世主迷思，將「民主輸出」異化為新十字軍東征。從索馬裡到伊拉克，美國以意識形態濾鏡簡化複雜地緣政治，最終在喀布爾機場的倉皇撤離中暴露帝國幻覺的破產。特朗普的現實主義轉向戳破了這種道德優越感，其外交邏輯直指國家利益內核——沙特王儲卡舒吉案後仍獲千億軍售訂單，恰是這種實用主義的血腥注腳。

特朗普主義具有雙重性：既卸下了美國背負的道德十字架，避免重蹈阿富汗泥潭的覆轍；卻也使美國失去維繫全球領導權的軟實力根基。當「美國優先」取代普世價值，西方聯盟體系的意識形態紐帶正在風化。沙特王室與葉門戰場的白骨，見證著現實主義外交的倫理困境。

國際秩序正站在十字路口：純粹的現實政治將重返弱肉強食的叢林法則，而僵化的理想主義終將淪為干涉藉口。真正可持續的外交智慧，應是在捍衛核心利益與保持道德底線間尋找動態平衡。美國若想重拾領導地位，需要的不是非此即彼的極端搖擺，而是建立基於現實認知的價值新範式。

特朗普的外交政策看似顛覆傳統價值觀外交，實則撕碎了新自由主義全球化的溫情面紗。這位地產大亨以商人的精明，將國際政治還原成赤裸裸的叢林法則。他退出《巴黎協定》時索要的「氣候贖金」，強買格陵蘭島的商業企圖，脅迫墨西哥支付邊境牆費用的訛詐，本質上都是將國家信用異化為商業籌碼的強權交易。這種「美國優先」策略折射出單極霸權衰落後的戰略焦慮。當傳統價值觀外交難以維繫全球領導地位時，美國選擇以經濟脅迫替代意識形態輸出，用關稅大棒取代民主推廣。從對華為的全球圍堵到強迫日韓增加駐軍費用，特朗普將國家關係簡化為資產負債表上的數字遊戲，使國際秩序倒退回19世紀的強權政治。

這種短視的功利主義正在解構戰後國際體系。當《中導條約》成為談判籌碼，WTO爭端機制淪為擺設，國際社會逐漸陷入「所有人對所有人」的霍布斯式戰爭。美國在摧毀多邊主義框架的同時，也在動搖自身主導建立的全球秩序根基。歷史證明，沒有道德約束的強權政治終將反噬霸權國家自身，正如大英帝國在殖民爭奪中耗盡國力那樣。

特朗普的交易型外交不僅未能讓美國「再次偉大」，反而加速了國際權力格局的重組。當霸權國家放棄價值引領，沉迷於零和博弈時，世界正在見證全球治理體系的深層裂變。 中國外交以多邊合作與可持續發展為目標，如推動金磚機制擴容、支持全球南方國家訴求。中國外交近年來以多邊合作與可持續發展為核心路徑，通過機制創新與務實行動重構全球治理格局。推動金磚機制擴容至沙特、埃及、阿聯酋等11國，不僅擴大了新興經濟體的話語權網路，更將能源、地緣、產業資源納入協作框架，為全球南方國家打造了去西方中心化的制度平臺。這種包容性擴容策略，既回應了發展中國家對國際金融體系改革的迫切訴求，也通過差異化發展模式探索，為破解「全球發展赤字」提供了新思路。

中國在支持全球南方時，始終強調「非輸血式合作」：從非洲債務緩釋計畫到氣候韌性基建專案，從數位絲綢之路到疫苗聯合研發，始終以能力建設為導向。這種以平等互鑒取代傳統援助的理念，正在重塑南南合作範式。通過聯合國、世貿組織等多邊管道，中國持續推動國際規則向更均衡方向演進，其以發展權為核心的新型多邊主義，正成為突破全球治理僵局的關鍵力量。未來，如何將制度性話語權轉化為實質性公共產品供給能力，將是中國引領國際秩序變革的重要考驗。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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