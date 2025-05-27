來稿｜將軍澳線事故人潮擁擠　科技革新提升港鐵應對能力

來稿作者：張展鵬



2025年5月22日，港鐵將軍澳線因電力及信號系統故障，全線停運長達5小時。當時正值下班高峰，大量乘客滯留車站，調景嶺站的情況尤為嚴重。事故發生不久，筆者已在站內協助解答居民查詢。筆者在現場發現港鐵在緊急資訊發布和交通疏導方面有明顯不足。由於港鐵資訊單一，且港鐵員工對周邊交通配套不熟悉，大量乘客只被引導至接駁巴士站，惟巴士班次稀疏，大批乘客等候時間超過一小時，導致現場人潮擁擠，不滿情緒高漲。

此次事件中，筆者認為港鐵的主要問題是站內資訊過於單一。港鐵App、車站廣播與其他交通資訊平台的資訊分散，市民難以快速掌握全面信息。此外，職員手持的接駁車時間表與現場實際調度存在30分鐘以上的時間差，且員工不熟悉周邊交通網絡，未能即時解答乘客查詢，進一步加劇了乘客的不滿。

運輸及物流局局長陳美寶表示，港鐵需撥出1920萬元回饋受影響乘客，並安排一日車費日提供半價乘車優惠。她責成港鐵公司對整個鐵路網絡進行全面風險評估，提升系統韌性，並指出港鐵維修及維養制度有改善空間，需從多方面提升安全係數。

三點改進建議

除了避免類似事件再次發生，港鐵更要提升事故發生時的應變能力，為此筆者有以下建議：

1、增設免費轉乘優惠

建議港鐵在類似事故中，除了現行的懲罰機制外，應為當時已入閘的受影響乘客即時提供下一程免費轉乘巴士或小巴補償。這樣可以減少乘客對接駁巴士的依賴，緩解現場過千人滯留的情況。

2、善用AI作動態分流

第一，設立交通整合平台。在運輸署之協調下讓港鐵整合平台，利用AI技術快速整合港鐵、巴士、小巴、共享單車及步行路徑等資料，即時向滯留乘客提供個性化的轉乘建議，避免人群過度集中。

第二，動態協調接駁資源。通過現場CCTV影像分析及AI預測站內外滯留人數，協調巴士、小巴、旅遊巴等增派空車至人流密集區域，確保乘客能夠快速疏散。

3、增強資訊傳遞

港鐵還可以通過以下方式將AI動態分流資料提供給站內乘客，提升資訊透明度和傳遞效率：

優化MTR Mobile應用：實時推送替代路線、候車時間對比及步行/單車建議。

智能信息屏：站內屏幕動態更新路線信息和分流建議。

語音廣播：提供實時廣播分流信息。

AR導航系統：通過手機為乘客提供實時導航和分流建議。

工作人員協助：培訓員工如何善用分流信息，即時向乘客提供有效建議及幫助。

與其他交通運營商合作：依據實時需要，協調資源增派車輛。

4、分階段實施計劃

同時為確保改進措施的有效落實，筆者建議分階段實施：

第一階段：建議先在3線匯聚的調景嶺站試運行AI緊急應變模組，對接地區巴士線即時數據，驗證系統的可行性和有效性。

第二階段：擴展至將軍澳線全線，引進AR導航，提升指示功能，進一步完善系統。

第三階段：整合全港鐵路網與大眾運輸業者，建立交通疏導智網，提升應變能力，確保全港交通網絡的高效運轉。

免費轉乘與科技革新能有效提升港鐵應對突發事故的能力，打破站內資訊單一，，提升緊急應變效率，減低市民滯留怨氣。

作者張展鵬是西貢區議員。文章標題由編輯所擬，原題為「港鐵將軍澳線事故及改善疏散乘客建議」。內容僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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