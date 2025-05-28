仲點論政｜爭取高等教育軟實力陣地

來稿作者：劉仲恒



特朗普政府施政舉止乖張，不久前竟撤銷了哈佛大學接收國際學生的資格，給成千上萬的莘莘學子帶來恐懼與前景的不確定性。即便當地法院迅速頒佈限制令，仍難以撫平受影響學生心中的憂慮。

其實，教育是一種軟實力。「軟實力」一詞由約瑟夫・奈在 1995 至 2004 年擔任哈佛大學約翰・甘迺迪政府學院院長期間所創。他認為，國家的實力並非僅等同於軍事實力，並清晰闡釋了軟實力與軍事「硬實力」及經濟實力的差異。軟實力是通過吸引力而非脅迫或賄賂的方式贏得人心，通常源自一個國家的文化、政治理念以及國內外政策的吸引力。隨著全球化進程與通信革命的發展，軟實力如今比以往更顯重要。

軟實力的例子，早在中國古代便有體現。唐朝國力鼎盛，日本多次派遣遣唐使前來學習，回國後，這些學習經歷對日本產生了極為深遠的影響。從語言方面漢字的廣泛使用，到政治、文化、經濟及科技等多個領域，日本深入汲取唐朝文化精髓，深刻影響了自身文化與社會生活。但凡去過日本旅遊的人都知道，日語中大量使用漢字，地名與人名多以漢字書寫，故而我們在日本，基本不會出現看不懂地名的情況。

美國學者提出軟實力概念，而如今的美國政府卻棄之不用，實在令人匪夷所思。所謂人棄我取，能進入哈佛大學的皆是頂尖學生，不愁無處可去。香港科技大學反應迅速，即刻表示歡迎受影響的學生來港轉讀科大。科大明確表明，歡迎現就讀於哈佛的國際本科生與研究生，以及已獲哈佛學位課程錄取通知的學生。科大将優先加快對這些學生的錄取流程，並提供簽證協助及住宿安排，以確保轉學過程順利無礙。

高等教育是發揮軟實力最有效的途徑之一。在過去三四十年間，美國借助高等教育「培養」出眾多對美國抱有好感的專業人士，這正是軟實力的體現。這些人在美國不僅接受專業教育，其價值觀與文化層面也深受影響，他們對國際形勢的理解與分析，因在美接受的教育與生活經歷，形成了一套獨特的概念框架。

因此，眾多學者認為高等教育為美國帶來了顯著的軟實力，這便不難理解了。筆者記得，美國國務卿鮑威爾在任時曾表示，在美國接受教育的未來世界領袖，與他們建立的友誼比其他任何事物都更為重要。由此可見，高等教育已然成為兵家必爭之地，美國既然自願放棄這一制高點，我們便應努力爭取。哈佛大學或許只是個開端，日後受影響的美國高等學府可能會陸續出現。

搶人才是特區政府的施政方針之一，為此還特地擴大了「高端人才通行證計劃」的大學名單並放寬簽證政策。此次爭取哈佛人才，亦是朝著這一目的邁進。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問、香港全球專業青年倡議行動創始召集人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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