方國珊｜港鐵將軍澳綫癱瘓　應完善區內交通規劃、加強應變和演習

上週四（5月22日）傍晚繁忙時段，港鐵將軍澳綫因電力供應及信號系統故障，導致一列由北角開往油塘的列車傳出異響並冒煙，服務中斷5小時。由於正值下班高峰，事故造成區內交通混亂，大量市民受到影響。區內居民主要依賴港鐵出行，將軍澳線當晚全線停駛，令區內淪為「孤島」，可見區內緊急交通狀況的處理及接駁仍有進步空間。



筆者作為西貢區議員及交通運輸委員會副主席，認為將軍澳居民的對外交通向來依賴鐵路系統，此次事故主要影響將軍澳及西貢居民。筆者認同特首李家超提出的四點要求：應全面有系統審視鐵路網絡，強化應急和處理突發事件能力，加強服務停運時的交通接駁，運輸及物流局、運輸署及機電工程署要發揮監督和指導作用。

此次事件中，僅部分線路故障，仍不能換成人手控制，可見港鐵處理突發事故有優化空間。港鐵應合理配置資產，以這次事故作為契機，優先檢視信號系統及更換老化電纜，避免同類事故再次發生。同時，運輸署及巴士公司應盡快優化現有對外巴士路線（包括690、690S、694及694S等路線）的服務，加強應急疏導能力。

筆者認為，可以參考油麻地渡輪模式，使用能夠承載逾百人的渡輪進行分流。亦可考慮將旅遊景點和交通應急功能進行結合，在將軍澳調景嶺興建一條棧橋，途經海濱連接至鯉魚門方向。或考慮規劃將軍澳線南延線過海路線，形成「環迴鐵路」，以分流將軍澳綫客流，紓緩日益增長的需求。一旦將軍澳綫發生嚴重故障，環迴鐵路即可發揮替代路線作用。此外，建議將「東九龍智慧綠色集體運輸系統項目」連接港鐵寶琳站，以助分流。

運輸署、港鐵、巴士公司、警方及社會人士可以跨部門合作，仿效啟德體育園的大型人流疏散演習，以增強事故應變及疏散能力。

近日，港鐵向「全港乘客」作出1,920萬港元賠償作乘車優惠。筆者認為港鐵公司應再考慮額外撥出資源，於將軍澳區內設立「加碼」「免費乘車日」，讓區內市民實際受惠，減低將軍澳居民對乘搭港鐵的創傷後遺症，及為當日故障造成的實際影響作出誠懇態度及具體行動。

作者方國珊是西貢區議員、交通運輸委員會副主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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