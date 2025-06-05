龍漢標｜創新思維突破制度界限　加快港深創科融合

北部都會區其中一個重點產業發展方向，就是對接國家科技發展的戰略，邁向新質生產力的重要部署。與深圳和大灣區融合創科發展，是北都產業的其中一個重要定位。早前特首於立法會交流會上提出，河套深港科技創新合作區和新田科技城，「更需要突破兩地法律法規，政策和制度的限制，以創新創造方式，便利人流、物流、資金流和數據流」，打造為科技領先和前沿研發的試驗田，吸引高端科技企業落戶。所謂「四流」互聯互通，就是透過創新的政策制度和便捷的方式，讓港深兩地的人員、物資、資金和科技研究數據，能夠無間互動和協作，從而帶來更大經濟和科研效益。



要發揮港深兩地融合優勢，推展北都創科發展，其中一項關鍵就是如何便利兩地人才、企業融合交流，是需要政府以「創新創造方式」的法規與政策，提供便利，創造良好科創環境。

首先，創科產業最重要的資產是人才，兩地人才互通，方便深圳、香港的創科企業、科研人員往來兩地是必然條件。創新科技及工業局局長孫東曾經提出便利通關模式，容許河套合作區兩地園區的人員便捷過境，例如以預先登記模式，配以科技手段減少過境手續和時間。去年底沙頭角中英街已首次引入人面辨識技術，讓在中英街居住和工作人士率先試行「無感通道」，便捷居民往來。政府亦表示「無感通道」設施會逐步推展至其他關口使用。而河套合作區和新田科技城，正好是理想的試點。

不過港深兩地融合往來的科技人員，在過關便捷以外，更會涉及居留、稅務、醫療，以至家屬子女陪同等生活方面的需要。因此，北部都會要做到真正便利兩地人流，吸引專才到北都生活工作，政府需要在更廣闊的政策層面，如稅務、醫療，以至他們子女家屬過境、教育等的政策作出配合，才能達至更全面的人才互通，為北都科技企業提供最寶貴的人才資產。

除了人才互通之外，要便利兩地創科融合，在不同範疇的科研、生產和測試領域上，也需要政府制定相關政策作出配合，當中包括為科研物資設立「綠色通道」，如生命健康科技、醫療製藥等產業研究所需的樣本、試劑、儀器等物資，制定特定快速清關程序，避免因報關程序繁瑣而阻礙兩地合作的科研進度。

當我們從企業的角度出發，定會發覺除了便利人才和科研物資往來之外，資金與數據的自由及安全流動同為關鍵考慮因素。許多創科企業，對跨境資金調撥及數據處理有極高的需要。筆者樂見特區政府表示，會與內地相關部門積極探討資金流與數據流的便利政策和措施，相信這將有助吸引海內外的科技產業落戶北都。

要實現香港與深圳的創科融合，並發揮兩地優勢結合，上述的四流互動，即港深兩地的人員、物資、資金和科技研究數據要便捷暢順流動，這將會為北都提供有利的創科環境，並且為招商引資創造有利條件。因此，特區政府有必要盡早釐定出政策、試行方案，為招商引資，吸納人才作好準備，攜手推展北都的創科事業，對接國家的科技發展的策略。

作者龍漢標，是立法會地產及建造界議員。



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