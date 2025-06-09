帶﹒路共享｜那一刻，他眼裏的光照亮了我們的心

來稿作者：陳鷗



來到共享基金會在柬埔寨磅士卑省的項目點，為當地老百姓恢復光明而奔忙的日子裡，有許許多多的瞬間成為我們心中閃亮的印記，其中有這麼一個時刻，最令我難以忘懷。



那天，是我們醫療隊在當地進行的術後複查日。我們為一位特殊的患者揭開了眼罩，見證了一份跨越國界的喜悅與信任。那位病人名叫安塔拉，是地方政府部門的幹部。初診時，他的焦慮與疲憊顯而易見。 「我的工作離不開批閱文件。」他指着眼睛，對着基金會翻譯同事無奈地說，「但現在，像隔着一層擦不掉的毛玻璃，看久了眼睛脹痛，效率低了很多……」那份因視力衰退帶來的無力感，深深觸動了我們。對他而言，清晰的視野不僅是生活所需，更是履職的基礎。這份沉甸甸的期待，讓我們倍感責任重大。

安塔拉成為了我們醫療團隊在磅士卑首個手術日的病人之一，我們的隊長陸榮主任，為他精準實施了白內障超音波乳化聯合人工晶體植入術。手術順利，但我們都懸著一顆心：效果能完美匹配他精細閱讀的需求嗎？

驚喜的是，他在接受複查時能看清視力表上1.0的小字母，他的嘴角也抑制不住地上揚，笑容越來越大：「看清了！太清楚了！奧棍！奧棍！（柬語音譯：謝謝！）」 這份純粹而熱烈的喜悅，像一股暖流，瞬間擊中了在場的每一個人。

站在他面前，看着他眼中重燃的自信與光彩，我的內心也備受感動。我們跨越山海而來，不就是為了這一刻嗎？為了驅散黑暗，見證失而復得的光明與自由。對他而言，這1.0的視力意味着他能重新獨立、有效率地服務民眾，重拾工作的尊嚴。這份「重獲光明」的價值，遠超視覺本身，是生活掌控感的回歸。

安塔拉那聲洪亮的一句「奧棍！中國醫生真棒！」和他眼中那束被重新點亮的光，深深烙印在我心裡。這不僅是對我們技術和付出的最高肯定，更是一束照亮我們前路的光。它讓我們無比清晰地感受到：每一台成功的手術，都在為柬埔寨兄弟姐妹送去生活的希望；每一份清晰的視界，都在無聲地編織着中柬人民之間更加牢固、溫暖的友誼紐帶。

今年的端午節，我們在柬埔寨度過。雖遠離家鄉的粽香與龍舟鼓點，這份在異國他鄉收穫的深情點讚，是我們在磅士卑收到的最珍貴的節日慰問。它提醒着我，我們帶來的，不只是清晰的視界，更是點燃希望、傳遞友誼的火種。這份使命，光榮而神聖，我們將帶着這份溫暖的力量，繼續在磅士卑播撒光明！

共享基金會是一家於2018年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「民心相通」。目前正為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術治療，以全面消除該國因白內障致盲積壓病例為目標；另正積極進行傳染病媒介疾病防治工作，項目點包括東帝汶、洪都拉斯、吉布提、中老鐵路及瓦努阿圖等。

作者陳鷗，是共享基金會援柬埔寨第11批醫療隊護士。



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