紫荊黨｜國際調解院既是香港難得機遇但亦潛藏挑戰

來稿作者：石磊



國際調解院（IOMed）即將於2025年在香港成立總部，這無疑是對香港國際地位的肯定。行政長官李家超指出，國際調解院將帶來顯著經濟效益，創造大量就業機會，涵蓋調解員、翻譯員、研究員等崗位，並吸引國際組織及學術機構進駐，帶動會議經濟、酒店餐飲及物流運輸等行業發展。筆者對此深表認同，香港確有潛力成為國際調解的新中心。然而，面對這一機遇，香港是否真正準備就緒，值得深思。

首先，香港具備獨特優勢。作為「一國兩制」下的國際金融中心，香港擁有健全的法律體系、中英雙語環境及豐富的專業人才庫，放眼中國乃至東南亞，無出其右。尤其在國際商法領域，香港在船運、空運、貨物保險及金融產品相關法律等方面已建立全球領先地位。

然而，據筆者瞭解，國際調解院所涉及的國際法範疇——特別是國與國之間的外交及安全領域法律，與香港擅長的國際商法截然不同。以國際調解院成立背景為例，其涉及如埃塞俄比亞大壩爭端等複雜的地緣政治問題，香港法律界在這一領域的經驗與儲備明顯不足。這一隱憂不容忽視。

可能許多人對埃塞俄比亞大壩爭端感到陌生，但近期的印巴衝突中印度總理莫迪在衝突爆發前即宣佈印度將停止根據《印度河水域條約》（Indus Waters Treaty，經核實為正確名稱）規定的向巴基斯坦供應淡水的義務，而巴基斯坦也回應將以一切可能選項應對印度對淡水供應的威脅，果然之後衝突爆發，幸而未演變成全面戰爭。由此可見，跨國水資源爭端已成為當今國際社會面臨的重大挑戰之一。

回到促使中國及其國際夥伴同意建立國際調解院的埃塞俄比亞大壩爭端，上游國家埃塞俄比亞的建壩計劃引發下游國家埃及和蘇丹的強烈反對，兩國擔憂水資源供給減少將導致嚴重的生態與環境危機，儘管經過多年談判達成了《原則宣言》，但實施細節上的分歧依然令爭端反覆升溫。結合印巴的近期案例表明，水資源問題不僅是技術性難題，更是可能引發大規模衝突的導火索，其背後牽涉複雜的國家利益與民生福祉。必須通過平等對話與協商，尋求互利共贏的解決方案，才能有效化解矛盾，維護區域穩定。

因此，設立在香港的國際調解院，其執行的功能絕非可有可無，而是分分鐘能夠決定一個廣大地區走向戰爭還是和平與穩定的關鍵因素。包括中國在內的國際夥伴選擇將國際調解院落戶香港，不僅提供給香港經濟與國際地位提升的難得發展機會，更應被視為本港對區域乃至世界和平作出獨特貢獻的寶貴機會。本港政商界絕不能讓短期商業思維再次佔據上風，將這一機會簡單理解為又一個賺錢、收租的機會或藉口。

於是乎就引到筆者另一個憂慮之處，即當本港缺乏有關國際法的人才時，人才引進與配套支持對本港構成的挑戰。國際調解院設立後，有關國際法領域的專業人才必從海外引進，但很有可能發生的是，他們將看到與近年來受香港「高才」簽證機會來港的移民們同樣的高昂房價、子女教育資源分配等問題，並可能讓外派人才難以「賓至如歸」。儘管香港政府近年在包括簽證政策在內的諸多政策領域上做了許多工作，但從國際調解院相關的國際夥伴名單中可以看出，他們與香港慣常接受的、大多來自英美歐等西方國家的客人將有相當不同的生活習慣和對居住、工作環境的期許。其有關生活成本及子女教育等問題，仍可能成為國際專家來港的障礙。政府是否能提供針對性支持，例如住房補貼或國際學校名額保障，尚待明確。而且，隨著相關工作的推進，給香港政府的時間也許不會太久。

最後，國際調解院的落戶對基礎設施建設、以及其所涉及的土地規劃、高等教育及相關產業配套的需求，同樣提出不容小覷的挑戰。香港政府是否已做好周全規劃？筆者對此持保留態度。以近期政府新聞為例，在「國際調解院將成立」新聞發布同日，另一標題「李家超對加快發展北都，心急如焚」的新聞則顯示政府在多項重大項目上推進乏力，分身乏術，資源調配與執行力令人擔憂。若國際調解院的配套規劃未能跟上，恐難以充分發揮其經濟與國際影響力。

因此，國際調解院是香港提升國際地位、推動經濟轉型的難得機遇，但機遇背後亦潛藏挑戰。筆者呼籲政府全面評估香港的承載能力，針對國際法人才引進、基礎設施建設及產業配套制定長遠計劃，具體建議如下：首先，以全政府（whole-of-government）方式，對國際調解院流暢運作所需的人才、基礎設施等需求全盤評估，確保其運作暢順，不會面臨突如其來的困難；其次，抓住機會與本地大學及國際學術機構合作，開設國際法及跨國爭端調解相關課程，加速培養本地專業人才；第三，優先規劃與國際調解院相關的土地及辦公設施建設，確保硬體配套跟上發展需求。其中，最重要的是在吸取包括北都在內的經驗教訓的基礎上，建立真正有效、有責任人的跨部門協調機制，這樣方能有效整合資源，避免多項目並行導致的執行力不足。切勿讓這一良機成為「看得見、抓不住」的遺憾。

作者石磊博士是紫荊黨政策研究院研究員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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