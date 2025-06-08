送澧手記 │ 大鵬灣的「浮式旅遊」構想

《送澧手記》專欄上周提到，政府部門是時候重新定位「海岸保護區」，適度發展沿海地帶，善用「水資源」來建設相關旅遊配套設施，以增加旅遊體驗，吸引更多遊客到訪，逐步推動旅遊業帶來的經濟增長。今期專欄，我們將探討以位於香港東北、深圳鹽田區東南的大鵬灣作「浮式旅遊」的構想。



近年來，深圳積極開發鹽田區、大鵬新區等沿海旅遊資源，其中後者更將於今年落成全球最大樂高樂園度假區，另亦正大規模升級改造當地的小梅沙片區。至於香港東北部這片寶地，擁有青山環抱的原始純淨自然，為深圳蓬勃發展的旅遊區提供獨特後盾。因此，港府應積極研究如何善用大鵬灣，與現有深圳旅遊資源產生協同效應，並抓住旅遊發展機遇。

除了在邊界上存在分隔，大鵬灣正好是分隔港深兩地的海灣，其面積相當於香港約三分之一的土地，灣內的島嶼大多緊依香港陸域，唯獨東平洲較接近深圳，讓香港海域延伸佔大鵬灣海域的一大半，亦使得灣心海域開闊且空曠，可見在這裏建設浮式旅遊設施，為讓旅客暢享跳島遊趣提供絕佳機會。

事實上，浮式設施在市場上並新鮮事，其中美國將歷史名艦瑪麗皇后號（RMS Queen Mary）改造成獨特的酒店兼博物館，停泊在洛杉磯長灘，生動地以豪華郵輪姿態迎接各地旅客。據資料顯示，世界浮式酒店市場正在逐漸增長，隨著旅客追求不同體驗，海洋旅遊的發展潛力絕對值得當局深入探討。

馬爾代夫、法屬波利尼西亞、加勒比海等向來是世界上水上屋的標誌性勝地，而杜拜、巴拿馬等新興海洋旅遊熱點現時正趕上這股潮流。至於香港在有限的土地資源下，亦逐步發展浮式旅遊設施，除了香港仔珍寶海鮮舫、愉景灣浮式房屋等，港府今年初亦向一家船上艇仔粉批出食物製造廠牌照，讓其在香港仔天光墟漁人碼頭固定停泊營運，可見本地浮式設施可設置於岸邊，有效補充陸地上和豐富岸邊的休閒娛樂設施。作為其中一個領先全球的國際城市，香港誕生獨有的創新型旅遊體驗及技術有其象徵性及必要性。

除了沿岸設置固定海上酒店，當局亦可參考世界各地海中市集、酒店、住屋、餐廳、觀景台、耕種設施、節日活動空間、娛樂場地、會所、水底珊瑚觀賞點、主題公園／機動遊戲、潛水基地、潛艇體驗設施、星級遊艇設施等種種浮式設施。上述設施不但需要能像船一樣浮着，亦要能控制其側向移動，以防止漂走。此外，定制錨固系統被用於固定各種大小的海上油氣設施已久，而隨着海上風力發電及浮式風力發電技術發展，適用於中小型浮式設施的錨固技術與設計也同樣快速進步，其中應考慮採用風力發電的錨固技術，其錨需固定於海底，因此建造海中浮式設施需考慮海底地質。根據中國海洋局和科學院研究，大鵬灣水域偏深，平均水深達18公尺，而最深處則不超過30公尺；相關地質主要為坑口組，包含淤泥層、砂質淤泥層及風化岩層，並與陸地開發項目相似，適宜作建造海中浮式設施。

聯合國人居署（UN-Habitat）、韓國釜山市政府及美國非牟利組織OCEANIX早於2021年，簽署歷史性合作協議，擬在釜山市海岸附近興建一座永續浮動城市「OCEANIX Busan」，當中由6個正六邊形的人工浮島組成，合計面積約為75萬平方米，涵蓋醫療、教育、購物、文化中心等公共用途，預計可容納1.2萬人；隨着未來擴展，屆時容納人數將可增至超過10萬人。由於大規模浮動城市的構思相當前衛，亦未有先例以供參考，因此仍需時驗證其保持水密性和浮力、抵抗暴風雨、浮台固定、水電供應及廢物處理等多方面的穩定性及技術可行性，加上估計造價高達6.3億美元（約49.4億港元），需大量公私合作資金，導致項目現時仍有確實落成時間表。

總括而言，港府可以「浮城」概念作長期參考，而短期做法則可考慮引入退役郵輪，經過翻新後，用作固定海上酒店，並配備會所及餐飲設施。此外，當局可設置過境設施，讓船隻和低空飛行器接載旅客直接往返海上各項旅遊設施；另運營商也可以與旅行社合作，推出旅遊套裝，各界聯手打造獨特的海陸跳島遊行程。

香港東平洲、吉澳、娥眉洲、赤洲和海下灣等一帶東北水域「水資源」豐富，其中珊瑚覆蓋率和物種多樣性等均屬全港最高，可見本地絕對有潛力發展可持續的生態旅遊，並達至生態保育與經濟發展雙贏。在不影響珊瑚保育的前提下，當局亦可參考其他珊瑚礁旅遊熱點的做法，設置浮台和水底觀景台，配合其他旅遊配套設施，以增加遊客旅遊體驗，推動旅遊業的經濟增長。

作者黃仲澧，是普縉控股集團規劃及發展部董事總經理、打鼓嶺鄉事委員會顧問，以及香港地產專業發展中心規劃及發展委員會主席，曾任多間大學及院校之客座講師。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。