來稿｜從香港藝術人才的國際成就　看制度性支持的重要性

來稿作者：陳小辛



香港，這座被維港的波光與太平山的霓虹所映照的城市，向來以金融之都、購物天堂聞名於世。然而，在摩天大樓之下，在逼仄的唐樓與狹窄的studio裡，有一班人正以另一種方式詮釋著這座城市的靈魂。他們不是銀行家，不是地產大亨，而是手握畫筆、敲擊琴鍵、編織影像的追夢人。他們或許寂寂無名，卻在世界的某個角落，讓「香港」二字熠熠生輝。

寂寞的耕耘，世界的迴響

筆者昨晚在電視機前看《星期日檔案》報導，相當感慨，亦有振奮。曾偉文（Man僧）執筆《星球大戰》漫畫外傳，讓香港的筆觸融入全球星戰迷的想像；彭康兒（Bonnie Pang）的《最獨特的朋友》在第17屆日本國際漫畫獎摘銀，以細膩的敘事打動異國讀者；張小踏的《極夜》在臺灣金馬獎閃耀，她參與製作的《世外》更讓香港動畫時隔22年重返法國安錫（Annecy）國際動畫影展——上一次，還是麥兜那只憨厚的小豬，帶著港式幽默與溫情征服世界。而29歲的沈靖韜，以琴鍵上的激情與精準，成為首位問鼎範克萊本國際鋼琴賽冠軍的香港人。

這些名字，或許在香港的街頭巷尾並不響亮，但他們的作品卻在世界的舞臺上，成為香港文化的新咭片。他們的故事，無一不是始於熱愛，成於堅持。沒有龐大的資金支援，沒有鋪天蓋地的宣傳，有的只是對藝術的純粹追求，以及那份不甘被埋沒的倔強。

困境中的微光：香港文藝的生存現實

然而，夢想的光芒背後，往往是現實的窘迫。香港寸土寸金，租金高昂，許多Artist只能在蝸居裡創作，甚至被迫將工作室設在工業大廈的角落。政府的資助計劃如「香港動畫支援計劃」，雖能解一時之渴，但對於需要長期投入的藝術創作而言，仍是杯水車薪。這種狀況使得許多有潛力的年輕創作者在起步階段便面臨資金短缺、平台匱乏、產業支撑薄弱等問題。

香港的文化土壤，向來被認為「商業行先」，藝術在這裡，似乎總是一種奢侈。但諷刺的是，正是這種逆境，反而磨煉出本土藝術家獨特的韌性與創造力。他們學會在有限的空間裡尋找無限的可能，在資源的夾縫中開出驚豔的花朵。彭康兒的漫畫，以港式幽默刻畫人性；曾偉文的《星球大戰》外傳角色，融入了東方敘事的哲思；張小踏的動畫，既有香港都市的疏離感，又有普世的情感共鳴。這些作品之所以能打動世界，恰恰因為它們紮根於香港，卻又超越了香港。

從「盛事經濟」到文化輸出：香港需要怎樣的未來？

港府近年提出打造「中外文化藝術交流中心」的願景，並在今年大力推動「盛事經濟」，吸引國際藝術展覽、球賽、音樂表演落地香港。這固然是好事，但文化交流不應只是「請入來」，更需「行出去」。真正的文化影響力，不僅在於有幾多國際活動在香港舉辦，而更在於香港能向世界輸出幾多屬於自己的聲音。

法國有康城電影節，日本有宮崎駿的Ghibli，韓國的K-pop與影視劇席捲全球——它們之所以成為文化強國，不是因為它們引進了多少國際盛事，而是因為它們培育並輸出了自己的文化符號。香港曾經有過這樣的輝煌——李小龍的功夫電影、王家衛的文藝美學、麥兜的本土幽默，都曾讓世界為之傾倒。但今天，我們是否還能延續這樣的傳奇？

香港不缺人才，缺的是讓人才茁壯成長的土壤。政府若真想打造「中外文化藝術交流中心」，就不能只滿足於做國際活動的「包租公」，而應該成為本土藝術家的「孵化器」。設立恒常化的藝術基金、提供創作空間、建立國際參展參賽的資助機制、完善藝術教育體系——唯有讓支持政策制度化，才能讓香港的文藝追夢人不再孤軍奮戰，而是真正「好風憑藉力，送我上青雲」。

另外，政府可加強與國際文化藝術機構的合作，推動本地作品「行出去」。通過駐外經貿文化機構、海外電影節、出版平臺等管道，幫助本地創作者拓展國際市場，提升「Hong Kong Art」的國際能見度與影響力。最後，也是最重要的一點，是改變對文化藝術價值的認知。長期以來，藝術的社會功能被低估。實際上，文化藝術不僅承載著一個城市的集體記憶與身份認同，也在潛移默化中影響著公眾的價值觀、社會凝聚力與創新能力。可以講，政府投資文化藝術，本質上是對未來城市精神面貌的投資。

讓香港的微光，照亮世界的夜空

香港很小，但夢想可以很大。這裡的藝術家，或許沒有荷裡活的預算，沒有歐洲的藝術津貼，但他們有著最純粹的熱愛，最堅韌的執著。他們的成功，不僅是個人的榮耀，更是香港文化軟實力的證明。如果香港的未來，不僅僅是一座金融之城，更是一座文化之都，那麼它的光芒，將不再僅靠維港的夜景，而是由這些在寂寞中堅守的追夢人共同點亮。政府若能真正看見他們，支持他們，香港的名字，必將在世界的文化星圖上，綻放更璀璨的光華。

作者陳小辛博士是國際資產及風險管理協會（iARMA)榮譽顧問、澳洲公共會計師（FIPA）、公認反洗錢師（ACAMS）。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。