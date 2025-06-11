仲點論政｜國家聲譽猶如商譽

來稿作者：劉仲恒



人皆有自身的聲譽與形象。聲名良好者，身邊之人皆樂於與之結為朋友；聲名狼藉者，我們大多會敬而遠之，避之則吉。於商業領域，講究的是商譽。即便貨品價格較高，依不乏顧客光顧；商譽不佳者，顧客通常不願惠顧。國際間就恰似一個以國家為單位的社群，故而國家之間同樣存在著聲譽的問題。前陣子的緬甸便是一個典型例子，人們外出旅遊時紛紛避開這個國家，畢竟沒有人願意遭遇被詐騙集團綁架的風險，其聲譽之差，甚至連鄰國泰國的旅遊業都受到了牽連。

特朗普再度執政後，所實施的眾多政策可以用「倒行逆施」來形容，加上與馬斯克發生的衝突，簡直如同上演一場鬧劇。現在的美國政府究竟有多不受歡迎？無需主觀臆測，查看相關數據便知。根據2025年「民主感知指數」資料顯示，美國的淨好感度急劇下滑，從2024年的正22%降至今年的負5%。與此同時，中國的好感度卻從正5%攀升至正14%。在對中美兩國都進行評級的96個國家中，76個國家對中國的看法比對美國更為積極，美國在全球好感度方面首次落後於中國。

從這些數據中還可看出，其他國家對瑞士、新加坡、卡塔爾、加拿大和日本的看法最為正面。而在目前受訪的國家中，高達五成五的國家對美國持有淨負面看法，已然超過了一半。在其他國家的評價中，美國所獲得的負面評價幾乎與俄羅斯和伊拉克不相上下。美國在全球輿論中的地位已然淪落到如此境地，可見一斑。

人不會不在意自己的名聲，商店亦不可能不重視商譽，同理，國家的聲譽同樣至關重要，恰似商譽一般。良好的國家聲譽意義非凡，因其會顯著影響一個國家的經濟地位、與其他國家建立關係的能力以及在全球的影響力。聲譽良好的國家自然能夠吸引更多的外商投資和旅客，貨物出口能力也更強，並且能夠影響人們對該國產品的認知及購買決策。反之，聲名狼藉的國家，其聲譽會阻礙投資、損害旅遊業，必然也會為國際合作製造障礙。

當下，眾多國家都在爭奪頂尖人才，而國家聲譽對於人才的去留具有決定性影響。當一個國家聲譽良好時，人們不僅更願意前往該國進行商務活動或休閒旅遊，甚至還會考慮在那裡定居、工作、投資和求學。即便人不在該國居住，也會傾向於購買該國的產品。例如，一些香港人喜愛前往日本旅遊，同時也偏愛日本商品。筆者曾見過一項資料表明，一個國家在某一特定方面的聲譽每提升一個百分點，來自海外的遊客數量就會增加3.1%，同時對該國的市場出口額也會比前一年增加1.7%。由此可見，國家聲譽與經濟確實密切相關，此言非虛。

在過去的二十年間，我們見證了中國的和平崛起。目前，中國已躍居世界第二大經濟體，並擁有世界一流的軍事實力。毫無疑問，擁有良好的聲譽，必將助力中國在國際舞臺上逐漸發揮出越來越大的影響力。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問、香港全球專業青年倡議行動創始召集人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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