來稿｜《28年後》：末日下的生死與倫理反思

來稿作者：馮廣榮



Memento mori （拉丁語：勿忘你终有一死）— 這句貫穿《28年後：毀滅倒數》的台詞，猶如一把鋒利的手術刀，精準解剖著末日世界中的人性本質。導演波爾（Danny Boyle ）構建病毒爆發28年後的世界，不僅是喪屍橫行的恐怖舞台，更是一個巨大的道德實驗場。在這裡，每個生存選擇都是一次倫理考驗，每次死亡都折射出人性的複雜面向。

隔離社會的倫理悖論

故事講述，自從病毒從醫學研究實驗室傳播開來後，已經過去近28年。一群倖存者生活在一個隔離小島上，他們主要透過一條戒備森嚴的堤道與外部大陸相連，堤道既是物理屏障，更是心理防線。居民們發展出新的生活方式，各司其職；而「隔離政策」則演變為社會契約。最具諷刺意味的是，當新一代年青人從未接觸過外面世界，只能聽從當年幸存者「吹噓」自己如何神勇，人們載歌載舞的熱鬧，正是整個社會慢慢「内卷」的完美隱喻。

在這個扭曲的體系中，一個男孩帶著生病母親冒險離開隔離區的情節，是拒絕向現實妥協的勇氣。當經過驚濤駭浪，逃避喪屍追趕的死亡威脅，但母親最終當知道自己患上是癌症時，卻選擇安樂死，這個決定彷彿為男孩進行一場殘酷的成人禮：有時候，成長意味著學會接受最痛苦的失去。「勿忘人終需一死」；尊重選擇，保留尊嚴，也同樣值得反思。

親情關係的末日試煉 新生命的倫理革命

電影中那對父子的故事呈現出親情的陰暗面。父親不斷用「你是最勇敢的」、「你做得好」，這樣的話語「讚美」兒子，但實情是無視兒子的懼怕，好像在進行一場溫柔的放逐。當兒子發現自己身處陌生的方言城市、再也找不到歸途時，才明白這些「鼓勵」背後的算計，是想別人當自己成為英雄的個人崇拜。這個情節尖銳地指出：最深的傷害往往裹著蜜糖，而愛的背面常是權力的陰影。「勿忘你終有一死」，個人對權力的優越感，被昏亂沖昏頭腦的興奮場景，或許可以作一個緩衝。

電影的突破性設定，是「感染者」能誕生「無感染」嬰兒的能力，在敘事上投下了一枚倫理核彈。這個同時攜帶毀滅與希望的小生命，讓所有非黑即白的道德判斷變得多元。感染者母親伸出雙手呼救，人類保護嬰兒的場景，在搶救嬰兒的過程中短暫相觸時，這個畫面完成了對「我們」與「他們」二元對立的最終解構。這是對新倫理時代最震撼的宣告，觀眾不得不重新思考：究竟什麼才是定義「人性」的標準？是DNA的序列？社會契約？還是那種願意為陌生生命無私協助，什至犧牲的本能？嬰兒的第一聲啼哭，與人類對生命起源的無知，恰巧形成沉重的反思，人除了勿忘終需「一死」，也勿忘只有「一生」。

毀滅中重生的道德準則才能定義我們

《28年後》最寶貴的啟示或許是：當世界走向終結時，唯有道德選擇才能定義我們是誰。這部電影真正要探討的，從來都不是如何毀滅喪屍，而是如何避免自己變成另一種意義上的「行屍走肉」。

在現實中，我們或許不會面對喪屍，但我們早已活在各種「隔離」與「排除」的社會結構裡。從疫情的到戰爭的敵我劃分，人類的恐懼總在製造新的「感染者」。這部電影的真正恐怖之處，不在於喪屍的獠牙，而在於揭露：最可怕的怪物，往往就藏在我們心中那道拒絕理解的高牆之後。

在毀滅的倒數聲中，我們究竟會選擇築起更高的圍牆，還是學著拆除心靈的藩籬？這個問題的答案，或許就決定了人類「文明」的方向。

「勿忘你我终有一死」。

作者馮廣榮是香港中文大學社工系講師、美國死亡教育及輔導學會認可死亡學院士。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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