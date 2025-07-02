來稿｜香港街道的殖民痕跡應一改了之嗎？

來稿作者：龍子明



英國殖民管治香港時期，喜以人物作為街道名字，今時今日不少巿區主要道路都是昔日港督的名字，例如軒尼詩道、彌敦道、漆鹹道等，也有部分街名來自昔日官員、社會精英、英國或在港外籍名人，例如中環一帶的遮打道、干諾道（東）（西）、畢打街等；九龍麼地道、佐敦道等。

銅鑼灣一帶的街道名，更與渣甸洋行（即怡和洋行）關係密切，英佔時期，渣甸洋行買下東角即現今銅鑼灣一帶的大幅地皮，建立倉庫和碼頭，次年更將總部由廣州遷往香港，現時銅鑼灣區內的勿地臣街、百德新街、敬誠街等，街名都是源於渣甸洋行的高層大班。 以上提及的街道名和故事，僅為小部分例子，香港街道名字的由來，在很大程度上見證了香港這個社會的時代變遷。因此，要是希望認識香港城市和各區發展的歷史，認識街道名字會是一個不錯的入門引子。

香港街道上遺留的殖民時代名稱與標記，非應簡單「一改了之」。這些印記是城市發展不可切割的肌理，更是活生生的歷史教科書。保留這些痕跡，恰是文化自信的彰顯。 真正強大的文化無需通過抹除歷史來證明自身。包容地承認殖民歷史階段的存在，體現的是從容面對歷史起伏的成熟心態。刻意抹除反而顯露不安，坦然保留方顯氣度。

這些歷史痕跡更承載著深刻的教育價值。 路牌與建築成為具象化的歷史課堂，讓市民與訪客直觀觸碰香港從中西碰撞到回歸祖國的滄桑歷程。抹去它們，等於拆解了城市記憶的載體，切斷年輕一代認識本土複雜身世的線索。因此，讓殖民痕跡留在街道，正是以最大的文化自信接納歷史全貌。它們無聲訴說著過去，也時刻提醒我們珍視當下來之不易的自主發展。地名承載著集體的記憶，正視歷史方能在前行中鑄就真正的身份認同與精神厚度。

有立法會議員近日在審議文化政策議案時，再次提出「地名去殖化」主張，要求全面檢討維多利亞公園、皇后大道等具殖民色彩的名稱，稱這些地名美化了「港英瑕疵」，然而，這一激烈主張在政圈應者寥寥，連建制派同儕也普遍沉默或反對。

直面殖民屈辱 彰顯「一國兩制」珍貴

究其原因，香港社會對殖民符號的認知已超越簡單的政治批判。殖民歷史地名是「香港特色的一部分」，抹去痕跡反損害香港中西文化交融的獨特性。中央回歸前後均主張「儘量不變」，避免無謂爭議；且改名工程牽涉全港數千道路、建築，行政成本高昂，實際效益卻有限。更現實的考量在於，這些殖民遺存已成為香港文旅資產——舊油麻地警署的殖民建築風格、麥當當道路牌的網紅效應，恰恰是吸引遊客的「打卡」元素。保留歷史痕跡，方顯文化自信與教育深意，與其糾纏於是否殖民地，不如向前邁步，尊重歷史，尊重人文精神，尊重法治，齊心協力讓香港發展得更好，讓港人生活得比過去更自由自在，從而走出殖民地統治的陰影。

與其耗費資源消除歷史痕跡，不如將之轉化為國民教育載體。直面鴉片戰爭以來的屈辱，方能彰顯「一國兩制」的珍貴。當維園以回歸慶典和熊貓裝置覆蓋殖民記憶時，已印證地名爭議的出路在於疊加新符號，非簡單更替。香港的地名爭議終須在文化自信與歷史務實間尋得平衡，記憶不靠塗抹改寫，而在如何詮釋。

有關維園等具殖民色彩地名是否需更名的討論，認為「毋須太過火」的觀點頗具啟發性。承認香港在「一國兩制」和愛國者治港下的穩定局面，為理性看待歷史遺存提供了前提。強調殖民痕跡是「民族屈辱的見證」而非「戀殖」對象，將其定位為進行「痛定思痛」的愛國主義教育的活教材。 闡述保留這些「符號」如何能更生動、深刻地讓人銘記歷史、激發愛國情懷，比單純抹去更有意義。

香港的核心競爭力在於多元包容的文化魅力，自信地保留歷史層次正是「一國兩制」優勢的體現，有助於提升吸引力（尤其對旅遊業）。以從容智慧看待歷史痕跡，將其轉化為面向未來的資產，此舉本身即是強大文化自信的證明。

歷史痕跡無需懼怕 展現從容文化自信

誠然，在「一國兩制」成功實踐、愛國者治港原則牢固確立的當下，香港已擁有前所未有的制度自信與文化底氣。此時若執意抹去所有殖民印記，不僅可能「過猶不及」，更可能錯失歷史賦予的獨特教育契機。

殖民地路名、地名，本身即是刻在土地上的歷史見證。它們並非對殖民時期的緬懷，而是中華民族百年屈辱、積貧積弱的無聲證言。正如匯豐銀行雖源於殖民時代，卻能在新時代轉化為服務香港的金融力量；保留這些歷史符號，恰是提醒港人乃至國人「痛定思痛」、牢記列強侵略史的生動教材。它們的存在，讓抽象的國恥變得具體可感，更能激發自強不息、振興中華的愛國情懷。

更重要的是，香港的活力在於其相容並蓄的文化魅力。「一國兩制」賦予香港的獨特優勢，正應體現在對多元歷史層次的理解與包容上。展現這種文化厚度與自信，非但無損國家主權，反而能凸顯回歸後的繁榮穩定，增強對內地及國際旅客的吸引力。歷史的痕跡無需懼怕，善用之，則可化為凝聚認同、面向未來的寶貴財富。展現這份從容與智慧，才是真正的文化自信。

承認香港在「一國兩制」和愛國者治港下的穩定局面，為理性看待歷史遺存提供了前提。強調殖民痕跡是「民族屈辱的見證」而非「戀殖」對象，將其定位為進行「痛定思痛」的愛國主義教育的活教材。 闡述保留這些「符號」如何能更生動、深刻地讓人銘記歷史、激發愛國情懷，比單純抹去更有意義。

香港的核心競爭力在於多元包容的文化魅力，自信地保留歷史層次正是「一國兩制」優勢的體現，有助於提升吸引力（尤其對旅遊業）。以從容智慧看待歷史痕跡，將其轉化為面向未來的資產，此舉本身即是強大文化自信的證明。

作者龍子明是香港青年交流促進聯會創會主席兼永遠會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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