來稿｜善用啟德體育園　重塑香港品牌

來稿作者：許嘉俊



全新啟用的啟德體育園，無疑是推動香港旅遊業和國際形象的重要里程碑。隨着香港努力重振「亞洲國際都會」地位，積極舉辦更多大型國際音樂會和世界級活動，將會是極具策略性的推動方法。這個耗資300億港元的綜合體育園，設有可容納五萬人的主要體育場，配備可開合天幕，另有一萬人容量的室內場館，硬件水平媲美新加坡或東京等國際級場地。充分善用這項嶄新基建，為香港舉辦大型盛事，勢必有助吸引海外旅客、刺激本地經濟，同時向世界展示香港多元活力的文化魅力。

啟德初見成效 演唱會帶動旅遊人流

英國天團Coldplay於2025年4月，在啟德體育園舉行四場爆滿演唱會，四晚合共吸引約20萬名觀眾，為啟德五萬人主場館揭開序幕，亦標誌着香港重返國際現場娛樂舞台。這場巡演更是該樂隊相隔16年再度來港，充分反映大型演出對吸引國際旅客的巨大效應。

事實上，啟德體育園啟用短短三個月內，已錄得約59萬人次入場觀賞音樂會，當中超過一半為來自內地或海外的旅客。這股人流，為本地酒店、餐飲、零售等行業帶來可觀經濟效益，亦印證了政府「以活動帶動旅遊」的政策方向。

為進一步發揮啟德的潛力，當局已積極策劃更多大型活動。自今年3月正式啟用以來，體育園已舉辦了多場大型演唱會，包括Coldplay、五月天、本地歌手謝霆鋒，最近周杰倫六月底舉行三場演唱會。預計由2024年至2025年年中，啟德體育園將舉行多達285場大型演唱會，吸引約390萬人次入場，其中約140萬人次為旅客，預計帶動本地旅遊消費約34億港元。這些數字，正正說明香港善用啟德體育園，的確可以為本地經濟和國際形象帶來實質回報。

塑造香港「活動之都」的國際定位

舉辦世界級盛事，不單純是售票收益，更是香港作為國際都會形象的重要組成部分。香港一向以「亞洲國際都會」自居，多年來積極舉辦大型演唱會、體育賽事及文化活動，正正體現這個方向的戰略意義。

透過這些盛事，海外觀眾親身感受香港獨特的中西文化交融和都市活力，自然成為香港的「民間推廣大使」。持續吸納大型國際活動，有助鞏固香港在國際舞台上的地位，展現城市的開放、包容與活力，進一步爭取世界關注。換言之，盛事旅遊不僅帶來經濟效益，更是維持香港品牌吸引力的有效方式，讓世界看到，香港正全力重返國際娛樂和文化重鎮。

借鏡新加坡、東京的啟示

香港並非唯一以大型活動帶動旅遊的城市，全球不少國際城市早已樹立成功典範。當中，新加坡尤其值得借鏡。多年來，新加坡透過一系列大型盛事，包括夜間F1大獎賽、頂級演唱會，成功塑造亞洲活動樞紐的地位。每年F1比賽均吸引數以十萬計觀眾，為當地旅遊業貢獻數十億新加坡元。

2024年，泰勒絲（Taylor Swift）選擇新加坡作為東南亞唯一巡演站，六場演唱會連同Coldplay的演出，合共售出超過50萬張門票，據估計超過一半觀眾來自海外，為新加坡帶來巨額旅遊收入，甚至出現「Swiftonomics」（泰勒絲經濟效應）一詞，形容活動對新加坡經濟的實際提振作用。

東京同樣透過積極吸納世界級盛事，進一步鞏固國際形象。當地興建了奧運主場館、東京巨蛋等大型場地，定期舉行國際演唱會、體育賽事及大型展覽。泰勒絲的Eras巡演於今年2月在東京巨蛋開唱四場，吸引來自亞洲各地的樂迷，印證東京盛事吸客威力。

這些城市的成功經驗顯示，善用大型活動，不但能帶來龐大經濟效益，亦能顯著提升城市知名度與吸引力。香港若要迎頭趕上，除了場地硬件，亦需持續完善交通、住宿、旅遊配套，確保海外觀眾能方便、舒適地參與本地盛事。值得慶幸的是，啟德地區現已有接近2000間酒店房間，加上毗鄰場館的新酒店，為迎接更多旅客提供有力保障。

善用數碼渠道 推廣香港品牌

在這個資訊瞬息萬變的時代，城市品牌形象早已不局限於實體空間，更多時候是在網絡世界塑造而成。對香港而言，啟德體育園每一場大型活動，都是展示城市形象的寶貴機會。

透過短影片、現場照片和旅客分享，活動魅力可迅速透過Instagram、微信、TikTok等平台擴散全球。加上與旅遊KOL合作，配合針對東南亞及內地的網上宣傳，以及推出包括演唱會門票、酒店住宿、本地體驗的一站式旅遊套票，可進一步刺激海外旅客將活動升級為整個香港之旅。透過協調一致的數碼推廣，啟德每場盛事，都是強化香港「活力國際城市」形象的重要一環。

重塑「亞洲國際都會」的最佳時機

啟德體育園的啟用，正值香港重塑旅遊和國際形象的關鍵時刻。大型演唱會和國際盛事，遠超娛樂層面，更是城市品牌戰略的重要資產。每當大批海外旅客因活動聚首香港，不僅帶動經濟消費，亦將正面體驗分享全球，為香港品牌形象加分。

借鑑新加坡、東京的成功經驗，配合策略性數碼推廣，香港有條件將啟德體育園打造成吸引全球目光的新地標。這不僅有助即時提振旅遊業，更是鞏固香港作為「亞洲國際都會」地位的重要一步——讓東西文化在此交匯，讓世界在此歡聚、喝采、感動。

作者許嘉俊博士是商業顧問、認證數碼營銷專業人員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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