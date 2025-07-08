思哲研究所｜香港青年訪談錄——如何為國際創科作奉獻？

作者：李冠儒



創科的發展，需要政府、企業、學校的支持，亦離不開年輕人的參與。然而，國際創科給人的感覺往往是「高不可攀」、「遙不可及」。常言道，開創時代的從來不是守成者，而是敢破敢立的年輕力量。可香港青年到底要如何親手推動國際創科的進程呢？筆者長期關心香港青年在國際交往層面的發展，除了擔任聯校國際關係及外交學會等青年組織的學術顧問，以及作為智庫代表組織青年參加博鰲亞洲論壇的活動外，亦關注願意為創科事業奉獻的青年群體，爭取讓他們分享自己心路歷程的平台，特意邀請常參與國際創科會議的香港生物科技協會創新科技青年大使、廣州南沙民心港人子弟學校畢業生梁寶勻，討論香港青年如何為國際創科奉獻。



梁寶勻8歲時到北極圈旅遊時曾在小鎮遇險，面對自然力量時的渺小及無助，她深刻體會到人類在極端環境中的脆弱，因此從小就敬畏自然，並對科學產生興趣。後來，她曾實地考察摩洛哥Noor光熱電站和內蒙古光伏基地，親眼見證可再生能源的發展潛力，但也深刻意識到光伏產業的技術革新背後隱藏的危機——報廢組件堆積、局部升溫效應、地質破壞等問題日益嚴峻。這些挑戰，也正是中國「十五五」規劃必須直面和解決的關鍵議題。

在民心學校學習的過程中，她深刻認識到香港在科技創新與國際交流中的獨特定位。梁寶勻說：「我們不僅學習課本知識，還有機會接觸先進的醫療器械、實驗室的光譜儀與離心機，我自己也因此對生物科技產生濃厚興趣，萌生了投身創科領域的念頭。」除了在校內探索科學，她也積極拓展國際視野，特別重視自己作為港人的國際交往優勢。她曾親身參與「2024中非合作氣候峰會圓桌論壇」等國際交流活動，深信港人也可在「二軌外交」的層面發光發熱。

目前，她在參與香港國際生物科技論壇暨展覽（BIOHK2025）的前期籌備工作。從校園到國際舞台，梁寶勻一步步實踐着通過國際交往與科創助力香港發展的理想：「畢竟自己是涉世未深的青年，很多時候只是負責協助議程制定、嘉賓聯絡、場地協調等工作...可這些經歷讓我明白，香港青年並非只能做旁觀者，我們同樣可以成為推動者。」

在梁寶勻看來，香港的國際交往與創科優勢實為一體兩面。正因香港具備國際交往的優勢，才可以較易匯聚全球頂尖學者與行業領袖，在「BIOHK2025」等場合共同探討前沿科技發展。她特別指出，最新的QS排名依然顯示，香港這塊彈丸之地上竟有5所大學躋身世界百強，有條件涉獵醫學、人工智能、老齡化及銀髮經濟、智慧醫療等。「這形成了良性循環，相當於通過國際交往讓外界更清楚香港的教育優勢。加之香港作為國際金融中心的地位，自然更容易吸引生物科技投資方的青睞。」她語帶自豪地強調：「實在很難想像在香港以外的地方可同時邀請到諾獎得主博伊特勒、中科院院士高福、復旦大學校長金力、香港中文大學校長盧煜明等頂尖科學家。更重要的是，青年學者可以近距離與他們深度交流。」

在談及自身經歷時，她分享了一個細節：「我正在處理的工作涉及不同國家，不免要在短時間內同時聯繫多位國際嘉賓。鑒於有時差，郵件往來效率極低，這就要求我們言簡意賅，而且還要分工合作——讓不同時區的同事輪班跟進。」她感激專家們的包容：「專家默認我們具備一定的專業知識，所以會用上不少專業名詞。同時，他們很照顧我們這些後輩，總是不吝賜教。」

她補充道：「幸好我自己在民心學校學習期間不僅限於學習生物科技，還有幸接觸編程、機器人等STEM課程，早前也有參與國際會議，才能有效地從專家身上汲取養分，也更能通過可持續發展等國際議程，迅速拉近與外國代表的距離。」可見，長期接受跨國、跨學科教育及與國際接軌的優勢，正是香港青年的獨特競爭力，也是將來助力香港成為國際創新樞紐並回饋祖國的根本，只是要記住機會永遠只留給有準備的人。

說到香港與其他大灣區城市的合作，不少港人常表示「不知道、不了解、不熟悉」。理論上，香港的科研機構與深圳、廣州的產業鏈結合，自可加速科技成果轉化。雖說梁寶勻對大灣區合作也談不上深入了解，但她很清楚在面臨逆全球化挑戰的當下，由衷支持國際合作的香港青年不應局限於本地。介乎本土與國際之間的大灣區，正是他們絕佳的舞台，為他們帶來重大的機遇，「可以先行將香港的國際化優勢與內地的產業資源結合，然後再走出國際。」

雖然不確定自己能否成功，但梁寶勻表明「這就跟投身科創領域一樣，即便有基礎也不一定成功」。但她堅信唯有勇於嘗試，才能將「不了解、不熟悉」轉化為認知突破，「實事求是的探索態度，才是實現與灣區城市乃至全球合作共贏的關鍵。」

無論是北極圈遇險，籌備國際展覽時的困難，還是推進香港與大灣區合作時「見步行步」的經歷，對梁寶勻而言都彌足珍貴。她希望其他香港青年也對自己的國際視野、跨學科能力、靈活思維保持自信。「如果缺乏自信的話，不妨先從一些國際會議、實習、比賽、創業開始。我自己正是在國際交往的過程中，才逐漸理解香港『國際化+背靠大灣區資源』的獨特優勢。」

最後，梁寶勻目光堅定地說道：「此後便立志以自己的綿力，盡己所能，親身推動香港成為國際創科中心的進程。」

梁寶勻希望自己能成為一位優秀的女性青年科學家。在她看來，香港作為國際大都市，本應不論性別或背景，只要懷揣熱忱與能力，就有機會在創科領域發光發熱，香港需要更多青年作榜樣。事實上，筆者所接觸的青年創科代表的經歷從來都不是一帆風順的。筆者也相信，唯有這些真實的、摸著石頭過河的故事，才能真正鼓勵年輕人勇敢投身科研、創業和技術開發，讓香港的創科生態更加多元，最終成長為香港乃至祖國未來的中堅力量。

作者李冠儒，是思哲研究所青年事務教育總監。



文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。