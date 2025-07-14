帶﹒路共享｜高棉太陽下的真摯與光明

來稿作者：鄭鈺然



「民心相通」——這句話曾經是我腦海中一個空洞的外交口號。三年前，在新冠肺炎疫情解封時，我首次加入了「香港共享基金會」當義工，走進社區向為貧困老人派發防疫物資。仍記得那年盛夏，我穿梭在狹窄的公屋走廊，手持血壓計，嘴裡重複着操作說明，內心卻質疑着：「這些血壓計、幾十個口罩，真能改變甚麼嗎？」那時的我，每天耳邊都重複那句「民心相通」，我不理解這句話的分量，也不理解這句話的意思，便暗下決心：總有一天，要親眼見證這句話背後的真正意義！



三年後的今日，我意識到它是生命間真摯的相遇與觸動。大學畢業後，我趁着繼續深造前的空檔期，我再次回到基金會實習。得知第十一期柬埔寨磅士卑省的「消除白內障致盲項目」馬上開展，我毫不猶豫請纓「我想去！」我雖非醫科背景，也不會說高棉語，卻慶幸有這個實地工作的機會。出發前，我甚至自嘲地想：我大概是團隊裡最「無用」的一員吧。

這個項目是通過在眼睛植入人工晶體讓患者重見光明，目前已在柬埔寨、老撾、非洲的吉布提、毛里塔尼亞、塞內加爾完成了超過21,600宗的免費手術。我的工作除了實地體驗人道救援的工作，親眼目睹當地進行項目的情況外，也包括採訪患者，記錄他們的故事。

「你可以和病人聊聊，他們的故事很有意義。」沒想到，這一句話，讓我真切體會到何謂「意義非凡」。某個周六的清晨，我遇見了這位「微笑奶奶」。她獨自坐在長凳上，雙眼混濁，神情茫然。最引人注目的是她時刻緊握的一根藍色水管——那不僅是拐杖，更是她的「眼睛」。

86歲的她一生務農，如今在家照顧孫輩。昔日熟悉的在寺廟祈禱、與孩子們共度的時光、為他們讀信的日常，如今早已模糊不清。她告訴我們，子女們反對她動手術，但她攥緊拳頭：「我的身體由我做主。」只因她想再看清孫輩們的笑臉，親手為他們做飯。

三天後，雙眼完成手術的微笑奶奶前來複查。她的視力從只能看清10厘米提升到了視力0.4（相等於看得見2米的距離）。我看見她和鄰座的叔叔玩起了「遮一隻眼」的遊戲，兩人笑得像個孩子。我相信，她定必為當初的決定感到驕傲。

「昨天還甚麼都看不見，今天連遠處的綠樹都看清了。」她雙手合十向我們道謝。我問她是否想拍一張術後照片，她俐落地站起來，獨自走向手術車的後方，把那藍色的水管放在一旁，驕傲地披著印有基金會「GX」標誌的圍巾，綻放出一張沒牙齒的笑臉，突然又害羞地抿起嘴巴。那笑容，讓人看了不自覺地跟着笑。

我們還見證了另一個感人故事。「斑點阿姨」在丈夫陪同下來複查，準備接受第二眼手術。護士悄悄地告訴我：「她的故事特別棒。」我看見「斑點阿姨」眼中閃淚光，那是難以言表的喜悅。

原來「斑點阿姨」是一名裁縫，常因視力不好頻頻被主管責駡。丈夫在外打工，孩子們各自成家，家裡沒人照顧，連吃飯都成問題。說到孩子時，她的聲音哽咽了，她甚至因為不想麻煩別人，連親戚的婚禮都沒法參加。「兩年來，她第一次重見光明。」丈夫輕輕捏了捏她的手臂。

手術後，她的視力從10厘米恢復到了1.0，相等於正常裸眼（標準視力）。「以前的世界一片漆黑，現在終於重見光明，就像重生一樣。」她撫摸着丈夫的臉龐，夫妻倆相擁而泣，約定要白頭偕老。我轉頭看着志願者同伴，發現她也紅了眼眶。

那一刻，我的心裡湧起久違的溫暖。為他們重獲光明的喜悅、為他們家庭重聚時的幸福，以及他們即將開始的嶄新生活而感動。

最後合影時，「斑點阿姨」在人群中認出了我，緊緊握住我的手說：「姑娘，你的笑容真美，幸好我能看見了。」我緊緊的握着她的手，心裡默念：這個笑容是專為她綻放的。

每一個重獲光明的生命，都是一個愛的故事。這短短9天，平均每天20台手術，看似不多，卻真正改變了他們很多人的人生。我終於明白了，所謂「民心相通」，不是遙不可及的外交口號，而是一次次的生命觸動生命。一支專業的團隊，兩輛手術車，無數雙重新看見世界的眼睛，以及一段段交織著淚水與笑容的相識與告別。

共享基金會是一家於 2018 年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「民心相通」。目前正為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術治療，以全面消除該國因白內障致盲積壓病例為目標；另正積極進行傳染病媒介疾病防治工作，項目點包括東帝汶、洪都拉斯、吉布提、中老鐵路及瓦努阿圖等。



作者鄭鈺然是共享基金會實習生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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