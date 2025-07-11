來稿｜超前部署防超強暴雨　市民生命財產安全得保障

來稿作者：裘言真



面對變幻莫測的暴雨，政府可選擇「超前部署」，亦可選擇「臨陣磨槍」。「超前部署」預早作出安排，雖然或會因為預測結果有偏差而受到責難，但至少市民生命財產安全得到最大的保障；至於「臨陣磨槍」，亦即一切只看臨場應變，市民的安全保障肯定不足。熱帶氣旋「丹娜絲」襲港，特區政府選擇作超前部署，筆者認為，這是對香港最好的選擇，亦是對市民最大的關懷。



「丹娜絲」來襲，風雨交加

7月10日，「丹娜絲」為香港「添煩添亂」，帶來強風大雨，本港部分地區一度錄得超過70毫米降雨量。香港天文台在「丹娜絲」來襲前一天，儘可能準確預測這股熱帶氣旋的路徑，提供清晰的天氣預報，社會因而有充足時間作萬全準備，將傷害和損失減到最低。

現在回想過來，大家或許會覺得天文台太過大驚小怪，原本預期會連續兩天的暴雨沒有出現；而在7月10日，亦即暴雨降臨當天，儘管「紅雨」高掛，個別地區的道路曾出現水浸，但其他地區的雨勢並非想像般大。抱有類似的想法，正常不過，但根據天文台最初的預測，在極端情況下，暴雨襲港期間，全日降雨量或超過390毫米，亦即香港有記錄以來第五大的降雨量、預計2025年全年總雨量的大約六分之一。聽到這個預測，特區政府「應對極端天氣督導委員會」沒有怠慢，即時督導各相關政策局及部門作好準備，完全是負責任、有擔當。

面對暴雨不能心存僥倖

天文台前助理台長梁榮武接受訪問時指出，熱帶氣旋殘餘的雨帶分布十分不平均，增加預測難度，7月11日香港以東部分地區仍然相當大雨，「不過香港湊巧不受雨帶威脅。」雨勢最終不似預期，這是香港的幸運和福氣，但天文台絕對不應因此而被責難。事實是，以現時科技水平，對預測降雨變化仍有很大限制，正如負責主持「應對極端天氣督導委員會」的政務司司長陳國基所言，暴雨帶千變萬化、瞬息萬變，越早作出的預測，誤差肯定越大。他引述天文台同事的比喻，指大家都知道，煲水的時候當溫度達到100度，水便會沸騰，但沒人會知道「氣泡」到底會在哪裡冒出來。陳國基直言，暴雨預測就是這麼困難。

有部分市民指，天文台由7月9日深夜起先後5度發出「黃雨」、3度轉發「紅雨」，質疑天文台為何不一直掛「紅雨」。天文台署理高級科學主任沈志泰於7月11日在電台節目解釋，由於不同雷雨區發展情況有異，加上經過香港的時間不同，天文台因應雨勢發相應警告。陳國基亦指出，受「丹娜絲」殘餘及西南季候風「共同發力」影響，雨勢變化十分急促，重申暴雨警告信號是根據當時的實時降雨數據和科學預測作出。

天文台以科學及實際雨量為基準，適時發布，清楚告訴市民相關時段內的實際雨勢，縱然客觀情況是對部分市民造成不便，社會也不應苛責。筆者相信，大部分市民都支持天文台堅持科學原則，依據實時情況去發布暴雨警告，不應受其他無關科學的因素干預或左右。

「學生安全」作為首要考慮

督導委員會的超前部署，包括提早1日宣布全港日校在7月11日停課。是的，7月11日的雨勢確實沒有預期般大，但若因此便批評政府「太快、太早」下決定，卻是有待商榷。根據天文台當初的預測，最大的暴雨預計會在7月11日清晨影響香港，在保障年幼、年輕學生安全的大前提下，督導委員會決定預早宣布停課。

「督導委員會」在公報中亦解釋得很清楚，宣布停課的另一原因，是考慮到全港學校已陸續放暑假，停課對學生的學與教實際影響較少。學生的安全，永遠必須放在首要考慮，涉及學生福祉的事宜，亦必須秉持「謹慎行事，以防萬一」（“err on the side of caution”）此一原則。筆者作為家長，也不想孩子冒萬分之一的生命風險。

相信不少人對於學生在極端天氣下上學的畫面都記憶猶新。2016年5月10日早上7時45分，教育局因應「紅雨」警告，基於學生安全考慮下，決定宣布停課，當時絕大部分中小學生或是已冒險返抵學校、或是在上學途中，情況均相當狼狽。因此，在不影響教學進度的情況下作停課決定並無不妥，讓家長和學生有充足時間準備，正是督導委員會的初心。

「人民至上」共築安全防線

為應對極端天氣和狀況，政府投入了大量的人力物力，無非是要盡量確保在極端天氣影響下，將香港市民受到的影響減到最少。特區政府始終秉持着「為民服務」的崇高精神；在督導委員會的指揮下，渠務署、路政署、各區民政處和不同緊急救援部門都做了大量工作，隨時待命為有需要幫助的人士提供協助。

這次應對「丹娜絲」，展現了特區政府處理突發事故及天災時，防患未然、曲突徙薪的治理理念。督導委員會的頂層設計和動員，有效降低極端天氣對社會的影響，同時對準了市民在極端天氣下急需「安全感」的核心需求。今次的安排，充分體現特區政府「人民至上」的施政理念，有關機制未來應不斷優化，讓督導委員會將來應對極端天氣的挑戰可以做得更好、更貼心，為香港市民的生命和財產築牢防線。

作者裘言真，是時事評論員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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