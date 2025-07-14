來稿｜區議員選美成檢討地方行政契機

來稿作者：鍾誠祥



年輕區議員參選香港小姐引發軒然大波，更被揭出由助理陪同前往面試，讓人產生濫用公帑之嫌。雖然這位區議員「小花」已宣佈退出有關選美活動，但事件引發的震盪似乎仍未減退，更有可能直接對有關區議員所屬的政黨產生影響。縱觀整樁事件，反映現時參與地方行政體系的從政者，部份明顯缺乏政治智慧，這無疑是對特區政府完善地方行政的目標敲響了警鐘。

首先，區議員作為公職人員，作出參與選美活動的決定，絕對突顯其無知的一面。任何稍為留意娛樂圈消息的人都會知道，一旦通過選美活動的初選，便要頻繁接受培訓和出席不同㿝活動。若然如此，試問一位現任區議員怎可能兼顧其議會工作以及選美過程？區議員即使是投身其他工作，首要的條件也是有關工作不影響其履行區議員職能的能力。這位「小花」究竟憑甚麼認定自己有能力兼顧議會工作和選美活動？除了嘆一句「年輕人妳未免太無知了」以外，實在不知道可以說甚麼。

再者，根據傳媒報導，這位欲參與選美的區議員事前未有把有關決定向所屬政黨報告，這突顯了這位區議員完全缺乏政治智慧。雖說香港社會風氣算是較前開放，但是對於公職人員投身娛樂圈始終有點難以接受。相反，娛樂圈中人投身社會事務甚至從政，社會大眾的接受程度會較高。擁有基本政治智慧的從政者絕對不可能不知道這一點。同時，作為政黨中人，任何的公開言行都有可能對所屬政黨的形象構成影響，涉事的區議員怎可能沒有在事前把參與選美的決定向政黨的領導層報告，甚至尋求黨方的首肯？如此缺乏政治智慧之輩，豈可成就大事？我們的社區多一個像這樣的人實在也嫌多。

不僅如此，既然參加選美將無可避免地與履行區議員工作在時間上構成拉扯，涉事的區議員又是否應向其所屬區議會的主席尋求意見或者請假？加上有關區議員屬政府委任的區議員，且是現屆最年輕的區議員，對當局而言具有相當的宣傳價值。試問在此等情況下，政府當局豈可被蒙在鼓裏？可惜根據媒體報導，似乎連政府當局也不知道有區議員想參加選美，這到底反映了甚麼？實在值得政府思考和檢討。自己委任的人竟然出現如此惹人爭議的行逕，到底背後反映了甚麼問題？當局實宜慎思。

一樁政壇和娛樂界的花邊新聞，當然可以說是個別事件，並不代表改革後的地方行政制度的好壞。然而，事件已然使社會關注改制後的區議會，特別是一眾政府委任的區議員能否有效和切實履職。民青局，特別是各區的民政事務專員實在需要花點功夫，更嚴格地確保區議員的質素，以及會否對當局的管治形象構成負面影響。

過去，不少人都會視區議會為從政者的起點。希望吃政治這行飯的，除非屬於某個專業界別的精英，否則希望染指立法會議席甚至晉身特區政府的政治問責團隊，在區議會的歷練可謂不可或缺。為了培養更高質素的政治人才，政府當局實宜對區議員多加鞭策，甚至考慮嚴格監督委任區議員的行為，必要時考慮予以撤換。

政府當局正積極檢討地區關愛隊的工作，傾向透過關愛隊在社區內提供直接服務。區議員的政策工作和議政水平將顯得更為重要，因為他們已不能單憑成為街坊保長爭取連任，而是需要建立個人的形象。還望今次的一件小事，能夠讓一眾區議員引以為鑑，並以此作為自我檢討及自我完善的契機。當然，政府當局也可藉機檢視地方行政系統，並作出必要的調校及完善。

作者筆名鍾誠祥，曾從事社區服務和政策研究的工作，現從事公共政策顧問工作。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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