思匯｜中學可持續發展關注不足　香港應如何培育未來氣候領袖？

來稿作者：楊敬雯



近年，香港屢創高溫紀錄，極端天氣愈趨頻繁，氣候變化的威脅已非遠在天邊的警示，而是迫在眉睫的現實。然而，我們是否已裝備好下一代應對這場危機？獨立智庫思匯政策研究所於近日發布報告揭示，香港的教育制度在培育學生應對氣候變化和生物多樣性喪失的議題上，存在令人憂慮的斷層。

教育現況：環境議題未獲中學課程重視

報告深入分析全港482所公開其《學校發展計劃》的中學，結果令人震驚：高達73%的中學在其發展藍圖中，完全沒有提及「可持續發展」、「氣候變化」或「生物多樣性」等關鍵詞。若再深入探究，明確提及「氣候變化」的學校不足2%，而提及「生物多樣性」的更是只有1%——儘管氣候和生態危機已是全球共識，但其在香港的教育體系中尚未獲得應有的重視。

誠然，現行課程並非一片空白。在公民與社會發展科、地理、科學、生物等科目中，學生會接觸到可持續發展、環境保育和生物多樣性等議題。然而，這些知識分散在不同學科和年級，缺乏一個連貫且系統性的教學方針，難以讓學生建立全面而深刻的理解，更遑論將知識轉化為應對危機的行動力。

五大障礙：為何知易行難？

我們與政策制定者、教育工作者、非政府組織及青少年的深入交流，歸納出香港推行氣候和生態教育的五大核心障礙：

（一）教育政策系統性不足：缺乏清晰、全面的可持續發展教育政策框架，使其難以融入主流課程；

（二）固有觀念和制度抗力：可持續發展教育常被視為次要或非學術性的「課外活動」，妨礙其廣泛實施；

（三）教師培訓和支援不足：許多前線教師缺乏足夠的信心、資源和專業培訓來有效教授複雜的跨學科議題；

（四）資源配對不足：學校在推行綠色項目和可持續發展活動時，普遍面臨資金和行政支援不足的困境；

（五）持分者協作有限：政府、學校、非政府組織和商界之間的合作欠缺統籌，力量分散且步伐緩慢。

彌合斷層：邁向綠色未來的路線圖

香港應如何朝向可持續未來？我們可參照聯合國「2030年可持續發展教育」框架，從五大範疇著手，全面革新香港的氣候與生態教育：

（一）推進教育政策：政策是推動系統變革的火車頭。東京、首爾和阿姆斯特丹等地，早已將可持續發展教育納入政策藍圖和教師培訓，推動成效顯著。相比之下，香港在制定全面的可持續發展教育政策方面明顯滯後。政府應盡快制定整全的政策方案，並可善用現有教學措施，把氣候和生物多樣性議題優先納入「價值觀教育」、「七個學習宗旨」乃至「國家安全教育」的框架中，使其成為教育的核心部分。

（二）改善學習環境：香港擁有得天獨厚的自然寶藏——約四成土地面積被劃為郊野公園。我們應把戶外學習確立為生物多樣性教育的核心，讓郊野公園成為學生的「戶外教室」。此外，學校亦應加強綠色採購、實施環境審核，並確保STEAM教育的課題能緊扣氣候變化等真實世界的問題，讓可持續發展理念融入校園每個角落。

（三）支持教師培訓：政府應為教師提供與時並進且易於取用的教材，並把氣候和生態議題納入職前教師培訓和在職教師的進修課程中，提升教育工作者相關知識和教學技巧。

（四）賦權青年參與：真正的教育不應止於知識傳授，我們應擴大以氣候行動為重點的青年領袖計劃，並設立有序的平台，鼓勵青少年主動規劃和參與社區及政策層面的決策過程，培養他們成為未來氣候領袖。

（五）推動社群協作：氣候行動需要全民參與，我們應加強政府、非政府組織、商界和學界之間的跨界別合作，共同開發及推行長遠的可持續發展教育項目。

把握契機，刻不容緩

適逢香港政府更新其《生物多樣性策略及行動計劃》和《香港氣候行動藍圖》，如果我們能把可持續發展全面融入教育，培養出具備氣候意識且願意積極行動的「綠識」一代，不僅能應對環境危機，更能為未來投資，推動香港成為一個具備氣候韌性且自然向好的領先城市，為世界塑造更美好未來。

作者楊敬雯是思匯政策研究所營運經理。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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