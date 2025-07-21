來稿｜打破禁忌　預立遺囑

來稿作者：劉銳業、于承忠



近日，坊間愈來愈多討論生前規劃、預立遺囑的話題。在華人社會中，「死亡」向來被視為禁忌，許多人諱莫如深，總覺得談及此事不吉利。然而，這種迴避的態度，往往在至親離世後，為家庭帶來無可挽回的遺憾與糾紛。

細看香港現況，根據統計處資料，本港人口正急速老化，65歲或以上長者人口比例持續攀升。面對這個社會現實，生前規劃不再是可有可無的選擇，而是每個家庭都應該認真思考的議題。尤其是在資產安排處理、醫療決定等層面，若能及早作出適當安排，不僅能確保個人意願得到尊重，更能為家人免卻日後的煩惱。

然而，令人擔憂的是，即使社會各界不斷呼籲市民及早規劃，真正付諸行動的人仍屬少數。這當中既有傳統觀念的忌諱及束縛，也有對相關程序認知不足的問題。事實上，生前規劃並非想像中那般複雜。透過簡單的平安紙訂立、持久授權書安排，以及預設醫療指示等文件，我們便能為自己和家人建立一道保障。

最值得關注的是，生前規劃不僅關乎個人，更是一個家庭議題。當我們願意放下成見，正視這個話題時，往往能發現這是向至親表達關愛的另一種方式。試想，若能在意外發生前，已清楚表明自己對維持生命治療的態度，這無疑能減輕家人在危急關頭的決策壓力。

同樣值得注意的是，坊間對生前規劃的認知往往過於狹隘，僅將其與財產分配劃上等號。事實上，完整的生前規劃應該包含更廣泛的考量，例如：個人價值觀的傳承、心願的表達、甚至是對社會的貢獻等。這些元素都能讓規劃變得更有意義，不再只是冰冷的法律文件。

回顧近年來的案例，不難發現缺乏生前規劃所帶來的困擾。有些家庭因資產分配不明而陷入訴訟；有些子女因未能確知親人的醫療及喪葬意願而陷入兩難；更有甚者，因缺乏有效的授權文件，連日常事務的處理都變得舉步維艱。這些教訓無一不在提醒我們：及早規劃的重要性。

從政策層面來看，政府近年來確實加強了相關的宣導工作，但力度仍嫌不足。建議當局可以考慮：

首先，加強公眾教育，讓市民明白生前規劃不是消極的準備，而是積極的人生態度，亦讓市民打破死亡「不捨」、「不安」、「不詳」的概念。其次，簡化相關程序，降低市民辦理各類文件的門檻。再者，提供更多專業支援，協助市民完成所需安排。最後，建立完善的登記系統，確保相關文件在需要時能被及時取得。

值得一提的是，生前規劃不應被視為老年人的專利。對於年輕一代而言，及早開始規劃同樣重要。畢竟，人生無常，有備無患總比措手不及來得妥善。特別是已組織家庭的年輕人，更應該以負責任的態度，為可能發生的意外做好準備。

展望未來，隨著社會觀念的改變，相信生前規劃將逐漸成為大眾接受的常態。這不僅是對傳統禁忌的突破，更是社會文明進步的表現。當我們能夠坦然面對生死議題，便能活出更有質素的人生。

誠然，談論死亡從來不是一件愉快的事，但迴避終究不是解決之道。唯有以開放、理性的態度面對，才能真正為自己和家人帶來保障。生前規劃，不該被視為生命的句點，而是對生命的尊重，對摯愛的守護。

在這個變幻莫測的時代，或許沒有人能預知明天，但我們至少可以為可預見的未來做好準備。這不僅是對自己負責，更是對家人無聲的愛的承諾。讓我們跳出傳統思維的框架，以更積極的態度擁抱生命的每個階段，包括其終章。因為唯有如此，我們才能真正活在當下，無懼未來。

作者劉銳業博士、于承忠博士分別是香港理工大學專業及持續教育學院學生事務總監及高級講師、客席講師。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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