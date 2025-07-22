來稿｜議員發問盡顯不足　議政質素亟待提升

來稿作者：張之昭



立法會換屆選舉將於年底舉行，有意競逐連任的議員理應出盡法寶，力爭表現。可是，儘管經過四年磨練，但簡單一個事務委員會的討論，都顯見議員醜態百出、毫無同理心、缺乏基本認知。議政論證之前理應熟知政策、有所建言，與其怪責「四不講」限制發揮，倒不如深刻反省、撫心自問：自己是否真正讀懂民生、具建設性的好議員？



近日立法會公務員及資助機構員工事務委員會會議討論「支援營辦津助福利服務的非政府機構充分利用資源」，從政府派出勞工及福利局副局長何啟明及社會福利署助理署長的陣容來看，似是應立法會議員要求作出簡介及回應提問。今屆立法會一直對社福議題頗有「距離感」，鮮有為機構發聲，亦不欲多討論，結果會議中的議員提問，實在令人咋舌。

「精彩」提問難以一一節錄。有議員關注社福機構高層會否有問責制——但事實上，社福機構不同管理層既受院舍條例監管，需要負上法律責任，也要應對社署牌照監管制度、服務表現監察制度等方方面面的行政限制。另有議員質疑當局為何沒有備存各大社福機構薪酬開支等資料——當局無奈解釋，2000年推行整筆過撥款的原意，正是向福利機構提供靈活經費，自行分配資源用於薪酬、運營及服務項目等，如要備存各項資料，倒不如走回頭路由政府營運各項服務云云。從中可見，議員對於社福機構營運的基本認識，有多不足。

而最「精僻」的問題，莫過於工聯會梁子穎質疑：教育開支同被削減，當中小學開支可以「話減就減」，為何社署需要承擔社福機構的開支削減？梁議員竟然直接將教育資助與社福機構相提並論。從兩者的人力待遇來看，資助學校和官立學校的教師與公務員體系掛鉤的薪級表，薪酬調整既清晰明確又有保障，還有完善的晉升階梯和福利（如醫療保險、公積金）；反觀社福機構，通常只有強積金及基本醫療保險，而且大部分薪酬低於公務員薪級表中相對應職系的待遇，但並不享有公務員級別的退休保障，而部分中小型機構的福利更加簡單，假期亦較少。既然議員將兩者類比，是否同意讓中小學實施整筆過撥款？

再者，議員經常批評社福機構的薪酬安排「肥上瘦下」，但中小學的情況又是怎樣的呢？一級小學校長的薪酬達總薪級表第38至41點，即月薪$93,255 - $106,155；一級中學校長薪酬達總薪級表第45至49點，即月薪$127,700 - $147,125，相當於社署總薪級表中的總社會工作主任薪酬。至於社福機構，在整筆過撥款政策下，因資源所限，許多職系的薪酬待遇未能達到政府薪級表的指標，甚至大部分非政府機構最高層，即總幹事或是總主任薪酬都難以達至最高薪級點，但他們要管理的服務人數、職員人數、單位及服務複雜性，或許會比中小學更多、更複雜；近年政府財政赤字影響社福資助，部分機構甚至需自行籌款或依賴慈善捐款，又增加了營運不確定性。難道議員會建議中小學教職員接受相應調整？

所謂「肥上瘦下」，正是因資源不足引致未能提高待遇而為人詬病，若削減高層職系，又談何鼓勵更多年青社工投入行業，完善職業階梯、培育管理人才呢？惟立法會議政質素卻仍停留於「口號式」的質疑，不知其所以然，未能提供實質解決建議，無疑令人失望。

近月有傳不少議員被溫馨提示「四不講」，要避免主動談論「的士與網約車之爭、外賣員權益、皇后山瀝青水風波，以及大富豪夜總會重開」四個民生議題。該報道引起不少迴響，包括有議員私下埋怨被「綁手綁腳」。然而，民生議題多的是，商業車泊位問題、照顧者支援、青少年遭欺凌、樓宇老化以及育兒支援等等，全都值得關注，但議員只顧追逐流量多的熱門話題，卻較少深耕、協助解決其他問題，在社福議題上更見短板。

眼下的資源分配有限既成事實，立法會換屆選舉亦將近，盼望來屆立法會議員議政質素更有提升，着實為社福界想方設法解燃眉之急，探討更多可行方案。例如，當200億元購置私人處所以提供福利設施的計劃成效不彰，那麼能否先撥出10億元，為引入外勞的非政府機構提供外勞資助，繳交租金或物色合適政府物業作外勞宿舍？另外，也可討論如何減輕部分行政工作、精簡相關人手開支等等，以在削減資源下助機構渡過難關。

作者筆名張之昭是前傳媒工作者，現從事公共政策研究。標題原為《會議發問盡顯不足 冀議政質素持續提升》。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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