來稿｜那場幾乎沒發生的峰會：歐中為何仍需對話？

來稿作者：Jill Craig



本週歐盟與中國在北京舉行峰會。會議從原訂兩日壓縮為一日，既無聯合聲明，也缺乏具體成果。此舉象徵著歐中之間的不信任與猜疑正日益加深。但正因當前的複雜局勢，這場看似「幾乎沒發生」的峰會，其實格外值得關注。

互依現實無法回避

歐盟與中國合共佔全球生產總值近三分之一，亦承擔全球三成貿易流量。兩者的經濟關係難分難解，地緣政治影響力亦日益交疊。無論是貿易、氣候議題，抑或國際安全，歐中互動均牽動全球格局。

因此，即使處於不信任與爭議的低谷，雙方仍選擇面對面對話，在外交語境下已屬罕見。尤其是中國國家主席習近平據報僅於會前數日才確認出席，反映出北京雖然態度保留，但仍不願完全斷裂溝通渠道。

信任缺口與外交算盤

從外觀上看，中國明顯對歐盟冷淡處理——取消國宴、縮短行程，與早前澳洲總理獲六天高規接待形成鮮明對比。這並不令人意外。北京對歐洲的警惕，最直接來自其對俄烏戰爭的立場分歧。

歐盟近月制裁兩家中資銀行，理由是其與俄軍供應鏈有關，令中方極為不滿。而北京過去暗示，若俄羅斯戰敗，將加劇美國在亞洲的壓力，這樣的言論更與歐洲的價值體系相左。

另一方面，中方對歐美執行雙重標準：放寬對美稀土出口，卻限制歐洲企業獲取此等關鍵資源。儘管中國承諾為部分歐企加快審批出口許可，但缺乏透明化細節，仍令歐洲產業備感壓力。

美中歐三角博弈下的困境

這場峰會更令歐洲陷入兩難。雖然美國並未參與峰會，但其影響力始終存在。中國擔心歐盟與美國走近會排除中方，歐盟則擔憂，中國因受美國封鎖，會轉向歐洲傾銷過剩產品，損害本地產業競爭力。

在美國重要貿易政策截止日（8月1日）逼近之際，歐中雙方都不願挑釁，但亦都無法對彼此作出太多讓步。歐盟執委會主席馮德萊恩提出的「對中降低風險」（de-risking）策略，在北京與華盛頓眼中都不容易被解讀為「友善訊號」。

歐洲尋找戰略空間 氣候合作存曙光？

與中國關係膠著之際，歐盟積極擴展對外選項。近期與澳洲、東南亞與南美等市場啟動自由貿易談判，雖未足以完全取代中國角色，但已向全球釋出明確訊號：歐洲正尋求降低對單一經濟體的依賴。

氣候變化本可成為歐中潛在合作平台。兩方皆需在年底巴西舉行的COP 30之前提出具體承諾。但歐盟已明言，若中國未作出更堅定減排目標，不會簽署任何聯合聲明。歐方的擔憂亦合理——倘若對中國姿態過於寬鬆，將削弱與美方的協商籌碼。

對話本身即為外交成果

若以傳統標準衡量，這場峰會確實未見突破。但在當前地緣政治多極化、碎片化的背景下，雙方願意坐下來、保持接觸，本身便是一項戰略成果。

歐中彼此或不信任，卻同樣明白：在當前世界格局中，共存，甚至在特定領域中尋求合作，是不可迴避的現實。而這，也正是仍需繼續對話的原因。

作者Jill Craig是顧問公司高級合夥人，常駐布魯塞爾。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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