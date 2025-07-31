仲點論政｜醫療方面的新出路

來稿作者：劉仲恒



香港醫療系統承受著沉重壓力，這是不爭的事實。具體而言，香港作為全球預期壽命最長的地區之一，此固然是值得慶幸之事，然而它也帶來老年人口比例不斷攀升的局面，致使醫療服務需求大幅增加。此外，公立醫院長期處於「供不應求」的狀態，病人眾多但資源有限，人滿為患的情形屢見不鮮，病人輪候時間漫長，嚴重影響醫療效率。私家醫院雖在某些情況下能提供更高品質的服務，但費用相對高昂，許多市民難以負擔，由此造成醫療資源配置不均，病人紛紛轉向公立醫院，進一步加劇了公立醫院的負擔。這些問題長期困擾著香港市民，如今確實亟需尋求新出路以解困局。

在此，筆者提出兩點建議，期望能起拋磚引玉之效，引發更深入的討論，最終造福全港市民。

首先，可考慮與內地部分省份合作，實現互利共贏。以浙江為例，浙江不僅是經濟大省，在醫療領域同樣成績斐然。長期以來，浙江省以中醫文化及製造能力著稱，今年預計浙江中醫服務出口將增長10%。而香港擁有世界級醫療設施，今年醫療旅遊收入預計亦會增長25%。既然如此，何不考慮通過「中西醫結合」來彰顯兩地獨特優勢？在中醫方面，香港中醫資源明顯不足，而浙江需要提升中醫的國際認證。可行的合作模式是借鑒香港的醫療標準，提升浙江的服務水平；與此同時，浙江的製造能力完全能夠支援香港的藥企。如此雙贏之事，確實值得深入探討。

其次，筆者認為浙江的智能養老服務頗具借鑒價值。以杭州為例，杭州市的「城市大腦」系統可通過智能調度急救資源，大幅縮短急救時間。該系統每日處理1.2億條數據，服務343家醫療機構，覆蓋5888萬患者，服務利用率高達93.24%。與此同時，杭州翠苑社區的智能養老服務也相當出色。該社區老年人佩戴智能手環，即可實時監測健康數據，獨居老人異常回應時間縮短至30分鐘，大幅提升了長者生活品質。浙江將健康融入城市治理的這一做法，不僅展現出系統性的大健康格局，更切切實實地提升了長者的安全，值得香港深入學習。

如今正值AI時代，智能養老這種借助科技提升老年人福祉與安全的方式，必將成為主流。智能養老涵蓋多種解決方案，如遠程監控、人工智能健康分析及智能家居系統等，其目的皆在於改善老年人的護理、安全及社會聯繫，切切實實地為長者謀福祉。

面臨困境時，我們深知需跳出固有思維，方能有機會找到解決方案。醫療領域亦不例外，唯有跳出局限，方能看見新出路。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問、香港全球專業青年倡議行動創始召集人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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