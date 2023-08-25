仲點論政｜運用超前思考發展醫療

在世界各地，醫療保健這行業不但規模龐大，而且由於人口的持續膨脹和老齡化而不斷增長。想窺探這行業的規模到底有多大，光看看美國的例子就可知一二。在2021年，美國在醫療保健方面的支出佔去當年國民生產總值的18.3%以上。規模之大，可以想象。



來稿作者：劉仲恒



香港也有人口老齡化的現象，但那只是有利於本港醫療保健行業發展原因的冰山一角。無論在香港内部還是外部，都有很多因素有利於醫療保健行業的發展，特區政府必須全盤而宏觀地考量，並運用超前思考，大力推動這個行業的發展，讓它成為帶領本港經濟再起飛的主要動力。

先説内部。首先，港人的預期壽命是世界上最高的，並且預計未來幾年我們人口老齡化的程度將與很多發達經濟體的趨勢非常類似。65歲或以上的老年人口預計將從2021年佔本港總人口的20%，增加到2041年的佔32%。人口老齡化和港人健康意識的增強，會對優質而先進的醫療保健服務和產品帶來巨大的需求。根據食物及衛生局的數據，2020到2021年度本港公共和私人醫療支出的總額大概是2千億港元，佔本地生產總值的7.3%。

與此同時，對於生物科技公司來説，香港是首屈一指的IPO（首次公開招股）目的地。根據港交所的消息，本港是亞太地區最大的生物科技公司IPO中心，規模是世界第二大，僅次於美國。

以上是香港内部的情況，那麽外部呢？香港是粵港澳大灣區的一個組成部份，大灣區的快速發展為本港的醫療保健行業帶來非常多的機遇。經廣東省政府批准後，在大灣區運營的指定醫療機構，可以使用在香港註冊的藥品和在本港公立醫院使用的醫療器械。截至今年1月，已有23種藥品和13種醫療器械在大灣區的醫療機構使用。同時，越來越多的本港退休人士選擇在大灣區養老。筆者深信，大灣區對本港醫療保健服務的需求將會日漸增長。

既然香港内、外的情況是這樣，政府要運用怎樣的超前思考呢？首先，有這樣的内、外有利因素而擺著不用，那就是一種浪費。因此，筆者認為政府應該充分利用這些現有優勢，在制定未來的施政策略時，要把醫療保健列為重點目標產業之一來支持和孕育。這麽做不但能刺激本港整體經濟的發展，更重要的是可以滿足内部和大灣區對優質醫療保健服務的需求。

第二個超前思考就是要將創新科技和醫療保健緊密結合在一起。科技在醫療保健行業中所發揮的作用將會越來越重要，而智能醫院和遠程醫療等依賴科技的發展，將會為應付不斷增長的醫療保健服務需求，提供唯一而可持續的解決方案。香港在生命健康科學領域享有優勢，政府只要把它和醫療保健產業結合便可以了。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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