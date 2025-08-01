我的九龍城｜盲盒熱潮下的青年心態

來稿作者：劉婉燕



當泡泡瑪特的市值突破千億港元，當商場裡的盲盒自動販賣機前總是排起長隊，當青年人的房間裡擺滿各式各樣的潮流玩具，我們不得不思考：盲盒為何能在這個時代爆紅？這背後折射出的，是當代青年怎樣的消費心理與生活態度？從表面看，盲盒是一種商品銷售模式；往深層看，它卻成為瞭解讀現代青年人心態的一把鑰匙。盲盒的走紅絕非偶然，它精准擊中了當代青年在物質豐富時代下的精神需求：對驚喜的渴望、對小確幸的追求，以及在不確定性中尋找自我定位的嘗試。

盲盒消費本質上是一種「不確定性消費」，消費者以確定的價格，換取不確定的產品內容，這種模式之所以吸引年輕人，首先反映了當代青年消費觀的顯著轉變，從實用主義，轉向「情感價值」優先。據《2021年中國潮流玩具行業發展白皮書》顯示，約45%的消費者購買盲盒是因為「開盲盒時的驚喜感」，而僅有28%是因為「想收集特定款式」。由這份簡單的報告及市場的消費模式可見，新生青年不再單純為產品的使用功能買單，更多是因為購買過程中的所提供的「情緒價值」付費。在物質極大豐富的環境下，商品的實際效用已經難以帶來滿足感，這種消費行為背後，是青年人試圖通過小額消費獲取即時快樂的心理機制，也是對抗生活壓力的一種特殊方式。

更深層次看，盲盒收集行為折射出當代青年的「精神狀態」，通過囤積不同有能力購買的小物件，填補內心的空虛感以及對未來的恐懼。在社交媒體上，我們常見年輕人出post「端盒」（購買整套盲盒）的戰績，或為抽到系列的隱藏款而歡呼，這種收集行為實際上構建了一種特別的成就體系，這些「戰績」，為生活提供了可量化的KPI；當現實生活中的傳統目標如購置物業、傳統投資回報變得遙不可及時，收集一套盲盒反而成為了可達成的小目標，大家通過這種特別的成就系統，在充滿不確定性的未來中，重新獲得了對生活的掌控感。

面對盲盒現象反映的青年心態，我們需要考慮怎樣才能將這種對驚喜和成就的需求，轉化成為個人成長的動力；目前祖國發展為青年人提供了前所未有的多重機會，從粵港澳大灣區的創新創業平臺，到「一帶一路」的國際舞臺，從盲盒到人生，從消費到創造，當代青年正在探索一條獨特的成長之路，作為社會的持份者之一，培養青年將等於是延續未來，我們希望將青年人拆盲盒時的探索精神轉化為對未知領域的開拓勇氣，同時引導青年人思考如何打開國家為青年人準備的「超級盲盒」，將熱情和創造力投向更有價值的領域。

在背靠祖國的堅實後盾下，我們更樂見社會在提供不同平台的同時，能將青年人的「潮流」融入政策的推行，讓本地年青人在一個充滿不確定性的世界裡，能依然保持熱情，同時腳踏實地地建設自己的未來，才是幫助青年人應對世界變局的最佳姿態。

作者劉婉燕是九龍城區議員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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