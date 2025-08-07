來稿｜針唔拮到肉唔知痛？如何建立可持續的藥物採購政策？

來稿作者：吳樂文



醫院管理局前任行政總裁高拔陞於7月底離任，業界對於醫管局以至香港未來醫療改革的發展都非常關注。隨著新任行政總裁李夏茵履新，並提倡以「溫度」改革醫療服務，作為業界一員，筆者理解醫管局在財政緊縮下控制開支的壓力，也認同集體採購能提升議價效率。然而，過度壓低藥價可能產生長遠負面影響，包括削弱醫療創新動力、影響供應穩定性，甚至降低醫療品質。

近年隨著有媒體渲染內地藥價與本港的差距，有社會人士提出參考內地醫保價格，以集採壓低本港藥價。壓低藥價，對病人看似有利，但筆者曾任職製藥企業，又是癌病康復者，故既理解藥廠定價的考慮，也明白藥價過低，長遠來說對病人不一定有利。所謂「針唔拮到肉唔知痛」，好藥有價，我們實在需要確保不會因為議價的制度，而導致無藥可用。筆者認為未來當局應考慮的兩大藥物集採政策方向，讓病人有所選擇，才能真正受惠。

藥廠每研發一種新藥，也需要龐大支出，當中包括聘請醫療專家團隊、研發設備營運、臨床實驗等開支。原廠藥需歷經數以萬計的化合物篩選，並通過嚴格的臨床前研究及多階段臨床試驗方能獲准上市。相較之下，仿製藥僅需完成生物等效性試驗即可申請上市，其臨床試驗規模與嚴謹度均遠不及原廠藥，難以全面評估實際療效差異。更值得關注的是，仿製藥在原料合成與製劑生產過程中，可能因工藝差異導致活性成分晶型改變。這種晶型變化可能進一步影響藥物的溶解特性與生物利用度，進而對臨床療效產生潛在影響。

故此，價低者得未必是最合理的採購準則。7月24日內地推出的集採新規，就為香港以及澳門提供適合借鑒的經驗。國家醫療保障局宣佈的藥品集採中選規則，不再簡單以最低價作為參考，而是同時要求報價企業公開說明報價的合理性，並且要求藥廠承諾不低於成本報價。事實上，這個「反內捲」的政策，正正就是內地吸取了早前的經驗，考慮到各界的利益，讓市民可以選擇優質的藥品。

談到議價機制，醫治癌症有很多不同類別藥物 ，當局應盡快去檢討及改良醫管局費藥物的制度。其中一個方法是參考新加坡設「癌症藥物名單」的經驗，為藥廠提供合作的誘因。癌症藥物更與一般慢性病藥物不同，其研發價格昂貴，若與其他藥物混合管理，難以針對性控制成本與療效。新加坡做法，是將藥物資助分為「標準藥物清單」和「癌症藥物名單」，後者納入經臨床驗證、成本效益更高的癌症治療藥物，清單上的藥物可使用相關保險計劃報銷治療費用，資助額視病人收入為40%至75%。醫衛局未來檢討自願醫保後，醫管局也可以為未納入安全網的重症中產病人，推動醫療費用減免。

長遠而言，香港以至澳門兩個特區政府也應強化「本地醫療，本地服務」原則，增加對本地醫療系統投入與建設，縮短輪候時間並改善服務可及性，使絕大多數病例無需跨境求診，並推動先進醫療技術及遙距醫療在港澳發展應用，加強本地的醫療實力。建議政府可更主動地將有效及符合成本效益的創新藥引入藥物名單惠及病人。癌症藥物名單也是一個契機，此舉亦便利保險公司相應推出根據「癌症藥物名單」制訂的保險，政府作一定比率資助，餘下藥費由病人自理，有助患者負擔經創新的癌症藥物和療法。

設立清單也有利當局與專業團隊溝通，決定引入的藥物，再與藥廠合作安排採購及供應，確保患者獲得最有效的治療方案。政府亦可透過藥物名單，促成藥廠與醫管局加強合作，例如協作生產或研發公營醫療體系最需要的藥物，商議更合理、並非價低者得的集體藥物採購方案，以加快將香港建設成國際醫療創新樞紐。

作者吳樂文是肺癌病人關注組召集人。



