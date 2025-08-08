楊莉珊｜香港是構築Web3.0時代價值互聯的全球支點

Web 3.0（Web3），第三代互聯網，意思是由DLT（分佈式賬本技術）支援，基於區塊鏈的去中心化網路世界，也將是驅動元宇宙的基礎建設技術。全球區塊鏈技術熱潮帶動下，Web 3.0不再是紙上談兵的理論或流行用語，而是顛覆網路世界的科技革命。Web3以「信任最小化、用戶最大化」重塑數位世界，從DeFi到元宇宙，其技術堆疊正催生新商業模式與社會協作形態。儘管仍需解決用戶體驗與監管平衡問題，但隨著基礎設施成熟與全球政策護航，這場科技革命已從紙面躍入現實，重新定義「擁有」與「控制」的網路本質。



6月26日發佈的《香港數字資產發展政策宣言2.0》，基於其核心框架LEAP歸納為四大方向：一、優化法律與監管；二、擴展代幣化產品種類；三、推進應用場景與跨界合作；四、人才與夥伴發展。《香港數字資產發展政策宣言2.0》標誌著香港從「監管框架構建」轉向「生態深度融合」，通過 LEAP框架 打通技術創新、金融應用與實體經濟的閉環，目標是將香港打造為「可信賴且創新驅動的全球數字資產中心」，鞏固國際金融地位。

筆者對特區政府發佈的《香港數字資產發展政策宣言2.0》表示高度讚賞與堅定支持。這份宣言不僅為香港數位資產生態圈繪製了清晰的發展路徑，更通過「LEAP」框架——優化法律監管、擴展代幣化產品、推進應用場景及培育人才夥伴——展現出香港在數字金融革命中的前瞻視野。

宣言2.0的核心價值在於推動數位資產與實體經濟深度融合。政府將代幣化債券發行常規化，並將代幣化技術從金融資產擴展至貴金屬、有色金屬乃至可再生能源等實體資產領域，此舉不僅拓寬了資本市場的深度，更打通了傳統產業與數字經濟的融合通道。尤其值得肯定的是，政策為代幣化交易所買賣基金（ETF）提供印花稅豁免，並將合資格數位資產交易納入利得稅豁免範圍，這將大幅增強香港對家族辦公室及國際資本的吸引力。

在當下香港經濟面臨增長放緩、產業結構單一等挑戰的背景下，數字資產正是啟動金融創新、開闢新增量市場的關鍵突破口。隨著8月1日穩定幣發牌制度的實施，香港有望在跨境支付領域率先突破，筆者特別支持發展離岸人民幣穩定幣業務，通過香港平臺拓寬人民幣在國際結算中的應用場景，這既能服務國家金融開放戰略，又能鞏固香港的國際樞紐地位。

面對未來，筆者建議進一步強化三方面工作：一是加速推進粵港澳大灣區的數位資產規則銜接，破除制度壁壘，使香港的金融及專業服務更深入賦能灣區實體經濟；二是擴大稅務優惠範圍，吸引全球數位資產機構落戶，同時通過高才通等計畫定向引入區塊鏈開發及合規監管專才；三是發揮香港「一國兩制」優勢，在風險可控前提下，探索央行數位貨幣（CBDC）與穩定幣的協同機制，為全球數字金融治理提供「中國方案」。

宣言標誌著香港正以創新魄力重塑國際金融中心的內涵——既紮根實體經濟，又引領數字未來。我深信，通過政策與實踐的持續反覆運算，香港必將成為可信賴、可持續且具有全球號召力的數字資產中心，為國家高品質發展注入強勁動能。

Web3.0正驅動全球數位經濟從資訊互聯向價值互聯躍遷。這一重大轉型雖蘊含機遇，其伴生的制度性與技術性挑戰同樣不容忽視。在此浪潮中，香港憑藉其獨特優勢，正崛起為關鍵支點。

香港肩負連接內地與國際市場的雙重使命，其開放包容的環境與創新驅動的發展格局，使其在應對Web3.0挑戰時貢獻了寶貴經驗。從金融科技突破到綠色經濟探索，香港的實踐為技術反覆運算、應用創新及產業治理提供了「有益樣本」。放眼未來，香港將持續深化其作為全球資本融合樞紐與數位創新高地的作用。這一戰略定位不僅推動本地產業升級，更將助力構建一個更健康、開放、可持續的全球Web3.0生態體系，真正實現價值互聯的宏偉圖景。

一個不可忽視的金融新浪潮——代幣化正在重塑全球金融圖景。從當前20億美元到2030年預計6000億美元的資產管理規模躍升，不僅是一個數字的飛躍，更標誌著資產形態與市場結構的根本性變革。在這一歷史性機遇面前，香港正以清晰的戰略定位與扎實的制度建設，全力衝刺全球數位資產中心的目標。

香港的雄心絕非空中樓閣。其成功密碼在於「創新」與「安全」的動態平衡。一方面，《政策宣言2.0》的推出與法律監管框架的持續優化，為代幣化提供了可預期、可信賴的「制度底座」；另一方面，積極擴展代幣化產品種類，推動應用場景落地與跨界合作，則為技術潛能注入澎湃的「市場動能」。這種「頂層設計」與「市場活力」的雙輪驅動，使香港在代幣化領域迅速建立起顯著的全球競爭力。

尤為可貴的是，宣言為香港的實踐為全球貢獻了「風險可控的創新範式」。其經驗證明，擁抱金融科技前沿與維護金融體系穩定並非矛盾，而是可以通過前瞻性監管、基礎設施建設和生態培育實現協同共生。這種「香港方案」，為尋求在數字資產領域穩健發展的經濟體提供了極具參考價值的路徑。

香港的代幣化征途，不僅關乎自身國際金融樞紐地位的鞏固，更是在為全球金融體系的數位化未來探索一種安全、高效、包容的新可能。當制度優勢轉化為創新勢能，香港的代幣化藍圖，正逐步成為全球共用的現實財富。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者個人意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。