來稿｜數碼破地獄：香港喪葬文化如何在新時代重生？

香港「破地獄」文化作為一種傳承千年的喪葬習俗，承載著對亡者的哀思與靈魂超渡的信念。這種儀式曾經是每個家庭的重要時刻，燒紙紮、拜祭、祈福，每一個步驟都蘊含著深厚的情感。然而，隨著香港社會的現代化步伐加快，這種古老的文化正面臨重大衝擊。

在這個講求效率與資源分配的時代，土地短缺、環保壓力、年輕一代的冷漠，讓人不禁擔憂：這些承載著幾代人信仰的儀式，是否真的會逐漸消失及被遺忘？還是，科技可以成為一個橋樑，將傳統與現代連接，讓破地獄文化重新找到新的生命力？

傳統儀式的困境：土地與資源的掣肘

香港是一個寸土寸金的城市，這一點在喪葬文化中尤為明顯。傳統破地獄儀式通常需要足夠的空間來進行焚燒紙紮品，並舉行儀式。但現實是，香港的土地資源越來越緊張，許多家庭根本無法找到合適的地方完成這些儀式。

同時，環保意識的提高也讓傳統做法備受爭議。據統計，每年焚燒紙紮品產生的二氧化碳排放超過6萬噸。有人批評這種習俗不僅浪費資源，還對環境造成負擔。而年輕一代的態度更是雪上加霜——許多千禧世代認為這些儀式「過時」或「沒有必要」，甚至有些人連什麼是破地獄都不了解。

疫情期間，更是有不少家庭被迫取消或簡化喪葬儀式，這不僅加劇了傳統文化的式微，也讓許多長輩感到心理上的不安與遺憾。「連最後送別的機會都簡化了，這樣對得住祖先嗎？」一位長者在訪問中如此感嘆。

數碼人物與虛擬破地獄：科技能否拯救文化？

在這樣的背景下，數碼技術為傳統文化提供了一種新可能。香港本地公司「安渡人科技有限公司」率先推出了一項創新服務——數碼人物與虛擬破地獄。這項服務試圖結合科技與傳統，為喪葬文化注入新的生命力。

數碼人物利用人工智能技術，根據亡者的照片、聲音和生前行為特徵，模擬出一個虛擬的「他/她」。這些數碼人物不僅能參與破地獄儀式，還能通過元宇宙平台與家屬互動。戴上虛擬現實設備，家屬可以進入一個專屬的虛擬祭壇空間，無論身處世界的任何角落，都能與親友一起完成儀式。

70歲的李婆婆就是這項服務的受益者之一。她的丈夫在疫情期間不幸離世，家中因各種原因無法舉行傳統破地獄儀式。她的兒子為她安排了一場虛擬祭壇儀式。當她戴上虛擬實境(VR)頭盔的那一刻，看到丈夫的數碼形象站在香案前，溫柔地望著她，眼淚瞬間奪眶而出。那一刻，李婆婆感慨：「雖然知道這是假的，但我真係覺得佢喺度，我同佢講嘢佢真係有應我，同我講以後自己一個喺屋企要小心啲。」這一刻，科技不再冷冰冰，而是成為連結情感的橋樑。

傳統與科技的矛盾：情感能否被模擬？

然而，虛擬破地獄並非沒有爭議。傳統喪葬文化的核心，不僅是儀式的形式，更是情感的釋放。焚燒紙錢、跪拜祭祀，這些具有實體參與感的行為，讓家屬能夠通過親身的動作與亡者建立精神聯繫。而虛擬儀式目前的技術條件，仍然難以完全取代這種真實的參與感。

一位傳統喪葬師傅張伯表示：「破地獄係幾千年嘅傳統，焚燒紙紮係表達孝心嘅儀式，點能用虛擬去代替？係咪因為方便，就放棄咗呢啲精神文化？」

但年輕人阿明卻有不同的看法：「傳統儀式太麻煩，仲要污染環境，虛擬祭壇方便得多，仲可以一家人全球參與，點解唔試下？」

這種觀念的碰撞，正是傳統文化在現代社會中試圖尋找突破的縮影。

未來展望：科技與傳統的共融之路

當科技與傳統文化相遇，挑戰和機遇並存。破地獄文化的核心價值，並不在於燒了多少紙錢，而是在於如何透過儀式，與亡者建立精神上的連結。如果虛擬破地獄能夠讓家屬在儀式中感受到真實的情感互動，甚至透過人工智慧(AI)模擬亡者的語音和神態，這是否能讓文化的核心價值延續下去？

正如文化學者所說：「傳統文化的未來，不僅在於守護過去，也在於如何用新的方式詮釋它的精神內核。」

在科技日新月異的時代，喪葬文化的未來需要更多的想像力與創新。也許，我們每個人都可以成為這場變革的參與者，讓傳統與科技攜手，走向一條共融的新道路。

