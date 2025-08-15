民主思路｜精準施政，數據說話

來稿作者：梁邵麟



7月底，由民主思路召集人湯家驊率領智庫團隊，與行政長官李家超以及多位政府代表會面，就快要公布的2025年《施政報告》提交了我們的一些建議和研究成果。按智庫一貫的宗旨，我們堅持《施政報告》的方向要對症下藥，並認為具體政策要以科學數據為基礎，經過嚴謹研究和客觀分析的決策模式，才能替香港的長遠發展打下一個穩固的根基。

香港政府長期以諮詢式政治廣納各方意見，但實際上，政策制定的過程容易受到主觀意見的影響及被利益團體左右，最終損害香港的利益。因此，本年度《施政報告》政策建議書不僅以客觀的統計分析和專家意見為佐證，亦參考多份研究報告，並透過訪談收集多方觀點，從而提出以數據與研究為依據的政策建議。

此次會面中，除了提交十一個政策建議，我們也跟行政長官分享了民主思路近年數個研究成果，希望能對長遠政策制定，提供有用的參考。這些研究涵蓋的範圍很廣，其中，我們特別強調政府需要重視趨勢分析， 以我們的《一國兩制指數》為例，我們結合民調和國際指標，持續追蹤香港在「高度自治」、「人權自由」等方面的表現，從數據中了解長遠的變化趨勢，才能更精準地制定政策。

此外，我們也向特首簡介剛完成的《基本法》第二十三條對「新聞自由」影響的研究，指出香港新聞界普遍對《國安法》的認識不夠深入，容易因誤解而自我審查。我們亦介紹完成不久的《國際商業社群對香港營商環境的認知、態度和行為研究》。 我們强調此研究對於扭轉外國媒體對香港的片面印象至關重要，呈現了國際商界在香港的真實感受和顧慮，特別是他們對《香港國安法》的看法。

總結這次會面，我們認為，香港要穩步前行，就必須重視嚴謹的社會科學及政策研究，深入了解香港社會的真實情況。期望社會各界繼續支持本地智庫的發展，鼓勵我們進行獨立、客觀的研究，並跟政府建立有效的溝通橋樑，將研究成果轉化為具體的政策建議，才能真正提升香港的治理水平，應對未來的挑戰。《民主思路》這次誠懇向政府提出十一項建議，正是希望協助特區政府在國家整體戰略下，走出一條具國際視野、本地智慧、制度穩健的高品質發展之路。

作者梁邵麟是民主思路理事。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



