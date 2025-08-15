來稿｜阿拉斯加普特會戰略博弈　各執籌碼的棋局

來稿作者：楊華勇



8月15日清晨，阿拉斯加安克雷奇的埃爾門多夫-理查森軍事基地籠罩在北極圈邊緣的晨光中。美國總統特朗普與俄羅斯總統普京在此舉行2021年以來首次美俄元首峰會。這場被稱為普特會的接觸，核心議題直指持續數年的俄烏衝突，卻籠罩在特朗普預言的陰影下，他公開表示會晤「有25%的幾率不會成功」。

會晤設計：精心安排的對話機制。此次峰會流程設計凸顯務實性與風險管控。這場被稱為「普特會」的接觸，核心議題直指持續數年的俄烏衝突，卻籠罩在特朗普預言的陰影下。

1、本次會晤定位為「試探性會晤」，特朗普強調其核心目的是為第二次會議奠定基礎；

2、三方談判：若進展順利將邀請澤連斯基加入三方會談，特朗普已備好三個備選地點，其中阿拉斯加「最方便」；

3、極限施壓：若談判破裂，美方將推動「一系列針對俄羅斯的制裁措施」，俄將面臨「非常嚴重後果」。

普京的籌備姿態顯示出審慎樂觀。在克里姆林宮高層籌備會議上，他罕見肯定美方正付出「積極和真誠的努力」，為俄烏和歐洲長期和平創造條件。但他同時暗示，真正的突破可能在核控領域——若雙方能在戰略進攻性武器控制方面達成共識，將極大促進全球穩定。

儘管雙方展現談判意願，但實質性障礙依然深嵌於地緣政治裂痕中：

1、領土問題僵局：特朗普提出三方會談可能涉及「土地交換」與邊界妥協，但俄烏均公開聲明不會在領土問題上讓步。俄羅斯堅持要求控制烏東四州（頓涅茨克、盧甘斯克、紮波羅熱、赫爾松）被占領土，而烏克蘭視此為主權核心問題。

2、烏克蘭缺席困局：克里姆林宮明確表示，烏克蘭意見未來雖會被考慮，但「不會以雙邊接觸的形式」參與。這與澤連斯基及歐洲盟友的訴求形成衝突——就在會晤前夕，澤連斯基穿梭柏林、倫敦尋求支援，多國領導人堅持和平協定談判應有烏克蘭參與。

3、軍事行動持續：會晤前48小時，俄軍宣佈在頓涅茨克州再佔兩處聚落，創下「一年多來最大單日推進」。戰場動態持續削弱談判誠意，令外交努力蒙上陰影。

地緣棋局多方角力的和平願景。歐洲國家的焦慮在會晤前夕達到高峰：德國總理梅爾茨、英國首相施凱爾等領導人緊急與特朗普、澤連斯基舉行線上會談，強調任何協定必須尊重基輔利益；英國首相在會晤前24小時於倫敦高調接見澤連斯基，展示西方陣營團結。這些行動凸顯歐洲對美俄「越頂外交」的擔憂。特朗普雖承諾可能邀請「部分歐洲領導人」參與後續會談，但歐洲在地緣安全上的話語權已被實質性邊緣化。

阿拉斯加的破曉時刻，當特朗普宣稱將在「五分鐘內判斷會談是否愉快」，普京強調預測結果將是「巨大錯誤」，兩位領導人截然不同的風格暗示著這場高風險外交的本質：它既是解決俄烏衝突的關鍵試探，也是兩個核大國重新定義競爭規則的地緣博弈。阿拉斯加清冷的晨光中，這場25%失敗概率的會晤承載著烏克蘭的土地與和平、歐洲的安全架構，乃至全球戰略穩定的未來。無論結果如何，普特會已昭示一個事實：俄烏衝突的終局談判，終於從戰場硝煙中浮現出外交輪廓。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



