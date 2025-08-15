八十年前的今天（1945年8月15日），日皇裕仁的《終戰詔書》終結了太平洋的戰火，血腥的第二次世界大戰終於畫上句號。在西方的歷史記憶中，「對日勝利日」（VJ Day）只如歐洲勝利日（VE Day）的一個註腳，二戰彷彿在納粹德國戰敗後已然落幕。然而二戰在亞洲結束或許並非歷史的巧合，即使八十年過去，我們今天所處身的世界依然充滿亞洲戰場的痕跡。



日軍1942年從日不落帝國手中取下新加坡，不僅是邱吉爾口中「英國史上最慘的災難」，更是西方殖民者在亞洲「不敗神話」的破產宣告。戰後荷蘭人被趕出印尼，法國人陷入長達三十年的越南泥潭，英國人在「印巴分治」後倉促地結束了對印度的統治。一個由新獨立國家組成的亞洲，見證了歐洲殖民帝國的瓦解。

延宕至今和平未竟 戰爭禍害必須正視

與此同時，朝鮮半島的分裂在1950年代的韓戰後被凍結在三八線，金正恩政權至今仍然視美國和韓國為敵。加上國民黨政府退守台灣後，美國以此作為制衡中國的棋子，令民族統一、兩岸和平延宕至今未竟。這是為什麼外交部長王毅在八十周年的這一天重提《開羅宣言》與《波茨坦公告》，強調台灣歸還中國是「不容挑戰的勝利成果」。

以南京大屠殺事件為背景的《南京照相館》此際火紅，一句「我們從來不是朋友」似乎將中日恩怨表露無遺。畢竟從南京被屠殺的三十萬平民，到馬尼拉的十萬冤魂，再到泰緬鐵路上被奴役至死的十五萬印度勞工，日本帝國主義發動的戰爭在亞洲造成多達兩千萬人死亡。在紀念和平的日子，我們無法不正視戰爭的禍害。

然而國際社會並沒有汲取多少教訓。投放在廣島和長崎的那兩顆原子彈威力尚有上限，七年後第一顆氫彈的試爆卻有潛力毀滅地球。二戰後的世界秩序並不是出於什麼主權平等、互相尊重的現代理想，而只是一個由「恐懼」所驅動的體系，脆弱的《核不擴散條約》並不足以讓人類享有免於恐懼的自由。仿如「同歸於盡」的「相互保證毀滅」（MAD）邏輯好像為世界帶來和平，但這無法解釋為何要延續與俄羅斯的戰火，只說明了世界和平可以作為賭注。

從終戰詔書到美俄峰會 世界已歷大變局

特朗普選擇在8月15日與普京舉行峰會，必然是精心計算。不用告訴挪威財長，誰不知道這位美國總統覬覦着奧巴馬的諾貝爾和平獎光環？由雅爾達到波茨坦，大國元首的峰會好像結束了戰火，締造了和平。惟在今天的阿拉斯加峰會，美國除了承認普京是平起平坐的大國，是西方無法孤立的力量之外，還能帶來什麼成果？歐洲更是淪為尷尬的看客，任由他人在自己缺席的情況下討價還價，決定自身的未來安全。

日皇「玉音放送」八十年後碰上阿拉斯加峰會，與其說帶來對戰爭的反思，毋寧話反映了美利堅治世下，人類距離和平依然遙遠。從朝鮮到台海，從烏克蘭到巴勒斯坦，帝國主義的身影處處，歷史的硝煙從未散盡。特朗普找到辦法令普京不得不親身赴美，但他至今仍然無辦法逼使中國在關稅戰中屈服。美國若然認識到美利堅治世若不是假象，就是已然過去的歷史一頁，國際秩序是有和平重塑的可能。