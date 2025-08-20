仲點論政｜水浸可造成健康危機

來稿作者：劉仲恒



不久前，天文台再度發出黑色暴雨警告信號。當天，筆者本想收看電視新聞報導，卻發現相關內容要等到廣告結束、體育新聞開始前才出現，可見黑雨已漸漸不再是頭條新聞。說來也不難理解，上次持續3小時20分鐘的黑雨，已是天文台今年內第五次發出的黑雨警告，刷新了紀錄。以往一年內黑雨警告發出次數最多的是2000年和2006年，每年也各只有3次而已。

與黑雨直接相關的後果，便是嚴重水浸。隨著氣候變化加劇，極端天氣愈發頻繁，在各種未來氣候變化的情景中，許多國家和地區都預計，本世紀直接或間接的水浸風險將會上升。水浸會導致人們痛失家園、蒙受鉅額財務損失，但它造成的後果遠不止於「身外物」的損失，還會影響人體健康，比如造成身體外傷、使人接觸有害環境污染物等。此外，水浸還可能對心理健康產生影響，引發壓力或焦慮等問題，這一點不容忽視。

一般而言，水浸的短期影響較易被理解，新聞報導也多集中於此。首先，市民可能在水浸的高危環境中喪生。其次，污水可能遮蔽視線，使人被隱藏或移位的物體弄傷，而水浸也可能帶來觸電和火災風險。再者，市民接觸受污染的積水後，可能引發皮膚或腸道感染。

每次水浸發生後，受影響的市民最盼望的便是積水退去。但水退了就真的萬事大吉了嗎？事實並非如此。積水可能滋生具有感染性或刺激性的污染物，即便水退後，這些污染物仍可能殘留在周邊環境中。它們會在土壤、下水道等日常生活環境中積聚，對市民、寵物及牲畜都可能造成危害。此外，當地下水、河流及沿海海水泛濫時，積水會破壞社區的污水處理系統，導致生活污水和人畜排泄物流入水浸區域。若清理不徹底，這種情況很可能對受影響市民的健康構成嚴重威脅。

一場水浸過後，市民多關注其短期影響，但其實水浸還會造成多種長期健康後果。除了心理健康問題外，由細菌和潮濕引發的呼吸系統疾病、通過鼠類傳播的疫症便是兩個例子，這些問題都可能導致嚴重後果，絕不可掉以輕心。

香港所處的亞洲地區，近年因乾旱、洪水和山體滑坡造成的經濟損失急劇上升。根據世界氣象組織的報告，僅2021年一年，與天氣和洪水相關的災害就給亞洲帶來總計356億美元的損失，影響近5000萬人。

暴雨引發的水浸會對社區各方面造成重大影響，包括人員遇難、健康受損、房屋及車輛等財產損失、停電停水、基本公共服務中斷等，即便水退後，傳染病也可能隨之爆發。因此，必須做好雨水疏導工作，才能切實保障市民的生命財產安全。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問、香港全球專業青年倡議行動創始召集人。



