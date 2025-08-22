來稿｜完善醫療資源分配，回應中產癌症病人的呼聲

來稿作者：吳樂文



政府今年推出的公營醫療收費改革，為不少癌症病人帶來喜訊。隨著公營醫療收費改革優化藥物資助安排，筆者有肺癌病友表示，新安排下他每年可節省約5萬元。新措施雖然可解其燃眉之急，但要真正避免中產癌症病人因病致貧，當局應進一步檢視目前對不同階層市民的醫療資源分配，並完善審批新藥納入安全網的機制。

一些以低下收入人士而設的資源就未有善用。數據顯示過去五年，撒瑪利亞基金未使用率達29%，關愛基金未使用率更高達45%。撒瑪利亞基金已從善如流，明年第一季調整「每年可動用財務資源」收入的計算方法，首次申請只計算收入的80%、持續申請只計算60%，即每年可動用財務資源低於56202.5元的病人，無需分擔藥費。這番調整有助降低申請門檻，讓更多有需要人士受惠。但2023至24年度，公立醫院患者自費藥物上支達到34.46億港元，較2018至19年的21.25億港元大上增，當局應把未被善用的資源再作分配，讓中產人士更能應付藥物支出。

另一方面，新藥審批「1+」機制擴展至所有新藥後，本應有更多新藥劑或生物元素成分的製品可借病人選用。但目前醫管局旗下的藥物建議委員會議，對新藥把關認嚴格，去年底至今年初拒絕的比率超過50%，是自2022年1月以來最高（從2022年初到2024年7月平均拒絕比率為28%），而且效率慢，從2020年到2024年，藥物從註冊到納入安全網大約需要28個月，令新藥「落地」緩慢一些海外公司雖然對「1+」審批機制感興趣，卻不熟悉申請流程，當局亦要加強推廣。

當局應參考國際做法，在不影響目前標準下，善用人工智能及新科技簡化部分流程，加強效率和透明度，減少行政成本，並擴闊專家團隊人手，盡快把適合藥物納入醫藥名冊。此外，目前非手術癌症藥物的年度保障僅限8萬港元，當局應建立定期更新的癌症藥物名單，便利保險公司相應推出根據「癌症藥物名單」制訂的保險，配合自願醫保計劃提供更全面保障。政府作一定比率資助，餘下藥費由病人自理，亦有助患者可負擔創新癌症藥物和療法。

生命無價，每個人的生命都由上帝創造，是同等的寶貴。不少自費藥物療效顯著，但因高昂醫藥費用令患者卻步；長遠而言，政府應成立專責成本評估小組，聘請健康經濟學家探討如何將資源整合，把未使用的資助金額撥予其他資助計劃，為不同收入階層，設立專門資助項目。當局亦應加快審批，讓更新、更有效藥物納入安全網，最終使不同收入的病人，都可選用最適切藥物治療。

作者吳樂文是肺癌病人關注組召集人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



