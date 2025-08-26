來稿｜數位化時代推動人力資源升級轉型

來稿作者：戴智康、袁尚文



在數字化浪潮席捲全球的背景下，企業內部的人力資源（HR）角色如何轉型，以及員工對工作的期望如何演變。這不僅是技術的問題，更是關乎人性、關係與文化的深層議題。

員工期望的不只是薪酬，更是體驗對工作的期望。員工往往集中在「硬性條件」上：薪酬、福利、穩定性。但如今，員工有更多選擇，也更願意跳槽。他們尋求的是「軟性價值」——認可感、靈活性、技術工具的使用權，以及個人與專業的成長機會。尤其是千禧世代與Z世代，他們希望能透過手機完成過去必須在辦公室處理的事務。他們期待HR能以數字化的方式，提供更貼近生活、更即時的支持。

我們過去常用「敬業度」來衡量員工投入程度，但敬業度其實是一種結果。真正值得關注的是「員工體驗」- 也就是員工在與企業互動過程中的感受。企業若希望員工全心投入，不能只要求他們埋頭苦幹，而是要建立有生命、有呼吸的關係。這種關係應該是「賦予」、「鼓舞」、「信任」的，而非僅僅是「僱傭」、「培訓」、「保留」。制定員工體驗策略時，我們必須設定明確的目標，定義我們希望與員工建立什麼樣的關係。並且要有勇氣說明「我們會做什麼、不會做什麼」，這樣的策略才可持續。

再者，在招聘環節，HR與應聘者的關係非常特殊。他們甚至還不是員工，但已開始與我們互動。這就是僱主品牌的力量。我們需要思考：應聘者如何在數字管道中接觸我們？他們如何看待我們的品牌？這時，HR可以向行銷部門學習，借鑑他們在品牌塑造與體驗設計上的經驗。更重要的是，數字化讓我們能與「被動應聘者」建立長期關係。透過社群媒體、內容分享，我們可以在適當的時機，向合適的人才拋出橄欖枝。

還有，學習與發展是HR的核心任務之一。數位化正在從三個層面改變這一領域：

1、持續化學習：不再是一次性的課程，而是滲透在日常工作中的「按需學習」。

2、碎片化學習：課程模組化、時間短小，符合現代人注意力分散的特性。

3、社交化學習：透過社群工具，員工不再孤立學習，而是與他人共同成長、共同創造學習價值。

這些改變不僅提升了學習效率，也加深了員工與企業的情感連結。

不久將來，HR成為你的未來設計師； 數位化不只是工具的更新，更是思維的革新。HR的角色正在從行政管理者，轉型為「關係的設計師」、「體驗的策展人」。我們要用數據理解員工，用技術連結員工，用文化凝聚員工。讓每一位員工在走進企業的那一刻，就感受到被接納、被理解、被賦能。運用成功的人力資源策略，不但維持員工良好的關係，更能成為企業最重要的資產，發掘未來商機，創意無限。

作者戴智康是香港理工大學國際航運及物流管理理學碩士，袁尚文博士是香港理工大學專業及持續教育學院高級講師及組合課程統籌。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



