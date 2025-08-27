仲點論政｜抗戰勝利喚醒了整個民族

來稿作者：劉仲恒



人有自信，民族亦然。還記得中學時讀中國近代史，每當翻到鴉片戰爭後的篇章，總讓人心頭沉重：一個曾在漢唐盛世主導世界的民族，何以淪落至此？屢戰屢敗、屢敗屢割，不僅丟失土地，還付出沉重賠款。甚至在甲午戰爭中，被後起之秀的日本擊敗，對民族自尊的打擊不可謂不深。

然而，甲午戰爭並非日本軍國主義侵華的終結。1937年盧溝橋事變後，日本發動全面侵華戰爭，大片國土淪陷，香港也陷入黑暗的日治時期。但這一次，我們不再是失敗者。儘管戰爭中中國軍民傷亡逾3,500萬人，直接與間接經濟損失高達6,000多億美元，但最終我們取得了勝利。這是近代以來中國人第一次在反抗外敵的戰爭中獲得完全勝利，也是世界反法西斯戰爭的重要一環。自此以後，中華民族再未向侵略者低頭，重拾了失落已久的民族自信。

兒時老師常告訴我們要有自信。對個人如此，對民族亦然。人類社會某種程度上是一片「弱肉強食的森林」，一個缺乏自信的民族，既難以守住文化，更無法保障生存。從鴉片戰爭到日本全面侵華，長達近一個世紀的戰敗，使民族自信跌入谷底。正因如此，抗日戰爭的勝利成為中華民族走向復興的歷史轉捩點。當時日本軍力強盛，投降派更散布「三個月滅亡中國」的謠言，但歷史證明，中國人民如國歌所說一樣，萬眾一心，毅然吼出最後的怒聲，最終徹底打敗了侵略者，捍衛了主權與領土完整，徹底洗刷了自鴉片戰爭以來屢戰屢敗的屈辱。這場勝利不僅是國家的守護，更是民族的覺醒。

今日，這段歷史理應被銘記與傳承。除了北京舉行盛大閱兵，香港亦舉辦了多場紀念活動。不久前，筆者參觀了「中國是不可征服的——中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭中的宋慶齡圖片展」，感受尤深。筆者認為，應更多鼓勵學生參與這類活動，因為唯有如此，歷史才不會被遺忘，年輕一代才能真正明白，今日的和平與繁榮來之不易，是祖輩以鮮血與生命換回來的。

中華民族曾歷經危機，但從未沉淪。抗日戰爭的勝利，不僅喚醒了民族的靈魂，更重新塑造了民族的自信，堪稱近代中國由危至安、由弱而強、由屈辱走向復興的歷史轉折。這份信心與覺醒，至今仍照耀著我們，提醒我們唯有自強不息，方能真正立足於世界民族之林。

作者劉仲恒是香港全球專業青年倡議行動創始召集人、放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



