楊莉珊｜深圳四十五載跨越對香港的啟示

為慶祝深圳經濟特區建立45周年，深圳前晚動用1.2萬架無人機舉辦燈光表演，30分鐘超長表演為觀眾帶來震撼視覺感受，亦顯示深圳以創新科技推動經濟繼續向前發展的最新方向。四十五載春秋，深圳從邊陲農業縣崛起為國際創新都市，其發展軌跡猶如這無人機編隊，精准而恢宏，展現了中國改革開放的現代化奇跡。



1980年8月26日，深圳經濟特區正式成立，從此開啟了一段世界城市發展史上的傳奇。從當初人口僅33萬、地區生產總值2.7億元的邊陲小鎮，到今天人口超1700萬、GDP達3.6萬億元的現代化國際都市，深圳用四十五年時間走完了發達國家城市數百年的發展歷程。這一「深圳速度」背後，蘊含著怎樣的發展密碼？

深圳的發展成就首先體現在經濟總量的跨越式增長。1980年，深圳地區生產總值僅2.7億元人民幣，到2024年已達到3.6萬億元，經濟總量躍居全國第三，僅次於上海和北京。這一增長幅度相當於平均每年增長約20%，創造了世界經濟發展史上的奇跡。外貿領域的發展同樣令人矚目。從1980年進出口總額僅0.18億美元，到2024年突破6000億美元，重返內地外貿城市首位，深圳已成為中國對外開放的重要視窗。今天的深圳，不僅擁有華為、騰訊、大疆等世界級創新企業，更是全球重要的高科技研發和製造基地。

深圳的成功在於人才生態系統

深圳發展的核心驅動力在於其開放包容的人才政策。回顧深圳45年發展史，本質上是一部人才彙聚和創新創業的歷史。進入21世紀，深圳人才政策更加開放多元。吸引人才政策的實施，使深圳成為全國最具吸引力的「人才磁石」。據統計，目前深圳全市人才總量已超過600萬，其中高層次人才超過1.8萬，留學回國人員超過15萬。

深圳人才政策的成功不僅在於引進，更在於其良好的人才生態系統。深圳構建了全過程創新生態鏈，為人才發揮作用提供了廣闊舞臺。深圳市政府引導基金規模達千億元，創業投資機構數量和管理資本總量均占全國三分之一，形成了鼓勵創新、寬容失敗的創業文化。這種「來了就是深圳人」的包容氛圍，讓各類人才都能找到發展空間，實現人生價值。

當深圳慶祝特區建立45周年之際，香港特別行政區也已經回歸27周年。兩個城市毗鄰而居，卻走上了不同的發展道路，取得了各具特色的成就。然而近年來，深圳在人口總量、國民生產總值、創科發展速度等方面均已超越香港，這一現象值得深入思考。

香港作為國際金融、貿易和航運中心，具有獨特的制度優勢和國際化特色。法治傳統、自由貿易政策、國際化的營商環境等，都是香港的寶貴財富。然而，在人口政策和人才引進方面，香港相對保守的態度已經開始制約其發展活力。這種人口趨勢的差異直接反映在兩地的創新活力上。深圳全社會研發投入佔GDP比重達5.81%，而香港的研發投入仍未達到1%。深圳國家級高新技術企業超過2.3萬家，而香港僅有不到400家。

開放人才引進政策 打造自由流動示範區

面對深圳的成功經驗，香港不應簡單模仿，而應基於自身特色，走出一條具有香港特色的人才發展之路。具體而言，香港可以在以下幾個方面進行探索：

首先，進一步開放人才引進政策。香港應當擴大人才引進的範圍和規模，特別是針對科技創新、文化創意、專業服務等重點領域的人才。當前實施的「高端人才通行證計畫」門檻較高，覆蓋範圍有限，可以考慮增設「中級專業人才」類別，吸引更多年輕有潛力的專業人才來港發展。

其次，打造粵港澳大灣區人才自由流動示範區。香港應當主動與深圳、廣州等大灣區城市合作，推動人才評價標準互認、職業資格互認，構建大灣區人才共用平臺。香港可以與深圳共同建設深港人才合作示範區，實現人才政策協同、資訊共用、服務互通。可以合作建設深港聯合實驗室、深港創新園區，為兩地人才提供更多發展機會。

深圳45年的發展經驗告訴我們，開放帶來進步，封閉必然落後。當今世界正在經歷百年未有之大變局，人才競爭日益激烈。香港作為國家的特別行政區，應當以更加開放的姿態擁抱變化，積極參與國際人才競爭。香港與深圳，一河之隔，命運與共。過去四十五年，深圳憑藉開放創新實現了跨越式發展；未來四十五年，深港攜手必將創造新的奇跡。當香港人北上消費，在深圳的大街小巷穿梭時，我們不僅應當欣賞深圳的城市建設成就，更應當思考這座年輕城市的活力和動力的源泉。

深港雙城，毗鄰而居，命運與共。兩地的合作遠大於競爭，互補遠多於重疊。在粵港澳大灣區建設的歷史機遇下，深港兩地應當強強聯合，優勢互補，共同打造國際一流灣區和世界級城市群，為國家現代化建設作出新的更大貢獻。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。