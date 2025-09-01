帶．路共享｜將香港人的善心速遞全球　​改寫「謊言的故事」

來稿作者：林嘉慧



我的孩子小時候常看一本繪本，叫《謊言的故事》。每一頁都是一個落後國家孩子的故事，有些十多歲就被迫提槍加入內戰，有些十歲已經每天工作十幾小時……對於發達地區的孩子來說，那些看似遙遠的苦難，都難以置信得像「謊言」，卻是地球另一端每分每秒發生的現實。



想不到，我加入共享基金會後，有機會跟隨團隊到世界不同角落，所見所聞真的有如那本繪本一樣，不少人生活的環境，對於香港的小朋友來說，實在遠超想像得有如「謊言的故事」。

我們在水源污染嚴重的東帝汶，看見山區學校的職員在滿佈垃圾的水源取水。心裏難免為此難過，為甚麼連學校也沒有能力，為學生提供一些清潔一點的水？我們又在一間山區醫院中，看見有不少瓶裝水放在病房，當地職員告訴我，原來是因為星期日不會有政府供水，人們需要用水，不得不自費購買瓶裝水。然而，當同事拿出工具，為瓶裝水進行檢測後發現，瓶裝水內的雜質居然高企，可見當地水源污染的嚴重，要喝上一口乾淨的食水是何等的難。

除了食水問題嚴重外，當地的蚊蟲及蒼蠅也是隨處可見。在我們的認知中，醫院廚房的食物是提供給病人的，衛生標準理應最高，然而當我步入醫院的廚房裏，看到早前捐贈當地的蒼蠅紙已被黏滿了數十隻蒼蠅時，實在難以想像怎樣在滿佈蒼蠅的廚房維持衛生水平、確保病人健康，更可怕的是，那張蒼蠅紙只是掛了一、兩小時。

在柬埔寨，我曾到一名患上白內障的老伯家作探訪，因眼疾的緣故，老伯看到的影像只有點點光影，卻要在充滿雜物的家居照顧自己。我想來想去，也弄不明白他是如何可以做到？更無法想像，如果他沒有機會接受共享基金會的免費白內障手術，難道餘生也要在黑暗中摸索嗎？

一口乾淨的水、一個沒有蒼蠅的廚房、一雙眼清家中的眼睛，這些我們視作必然的小事，卻是他人遙不可及的渴望。這些所見所聞，就如我唸給孩子聽的那本繪本的「下集」。

與此同時，作為幸福的一群，你願意分享你的小確幸，幫助改寫這些故事嗎？

事實上，只需捐款$500，我們就可以為一位發展中國家的白內障病人提供手術用的人造晶體及手術後用的太陽眼鏡；或者一盞滅蚊燈，為蟲媒病高風險的地區從源頭滅蚊，截斷傳播鏈；只需$300，已可提供一個備災包，以助天災頻生地區的村民提升抗災能力。

共享基金會將會第二年參與騰訊舉辦的「久久公益節」，全力競逐「最高籌款金額」獎和「最多籌款人數」獎各50萬元的激勵金。最低只需捐款$10，即可幫助基金會問鼎「最多籌款人數」獎，倍大你的支持至50萬元，讓基金會得到更多資源分享「小確幸」！由9 月1日至9月10日期間，用WeChat HK捐款幫助基金會將香港人的善心速遞全球！

共享基金會是一家於2018年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「民心相通」。目前正為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術治療，以全面消除該國因白內障致盲積壓病例為目標；另正積極進行傳染病媒介疾病防治工作，項目點包括東帝汶、洪都拉斯、吉布提及中老鐵路等。

