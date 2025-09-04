劉暢｜九三閱兵：賴清德的戰敗者心態與中華民族抗戰記憶的爭奪

在第二次世界大戰結束80周年的歷史節點上，中國於9月3日舉行盛大閱兵式，紀念抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利。這一活動不僅是對歷史的回顧與致敬，更是在當前複雜國際形勢下，對民族記憶與歷史認同的重要重塑。然而，在台灣，民進黨當局卻對這一重要歷史事件採取了淡化甚至扭曲的態度，引發了島內外的廣泛關注和批評。



民進黨史觀：篡改和遺忘

80年前，中華民族面對外侮，萬眾一心、浴血奮戰。八年抗戰期間，中國軍民進行重要戰役200餘次，大小戰鬥近20萬次，中國軍民死傷3,500多萬人之巨。這是一場真正意義上的「全民抗戰」，是全體中華兒女共同鑄就的豐碑。

台灣民進黨當局一向在教育及輿論中淡化中國在抗戰中的角色，試圖將台灣的歷史與抗戰勝利割裂開來。他們有意弱化中國抗戰勝利的意義，強調台灣與日本的關係，甚至美化日本殖民時期的歷史。賴清德出席「歐戰勝利80周年紀念茶會」，卻避談「抗戰勝利80周年」；他近期在社交平台上的發言，更是將日本投降日稱為「第二次世界大戰終戰日」，刻意回避「日本侵略和中國抗戰勝利」的表述，完整地呈現了將日本視為「祖國」的媚日心態。這種歷史敘述中自認為是「戰敗國」的扭曲邏輯，實在是令人不齒。其背後折射出的不僅是歷史認知的斷裂，更是身份認同的深層危機。

「中國威脅論」早已成為民進黨政治工具箱中的常備武器，民進黨不斷渲染中國的「威脅」，試圖將所有兩岸交流貼上「統戰」的標簽。這種策略在短期內或許能凝聚綠營支持者，但過度「抹紅」已讓許多民眾感到疲憊和反感。近期「大罷免」失敗，便是最好的例證，過度政治化的操弄，已經引發了民眾的強烈反感。近期賴清德對日本近乎「祖國化」的表述，進一步暴露了其歷史觀的錯亂——一個享受着戰勝國地位與國際紅利的地區，竟在官方話語中否認自己屬於那場偉大勝利的一分子。

九三閱兵：話語權回歸

9月3日在北京舉行的閱兵，正是對這種歷史扭曲的有力回應。這不僅是一場軍事展示，更是一次民族精神的集體喚醒。國台辦明確表示，活動邀請包括台灣同胞在內的各界代表出席，體現了「堂堂正正，無可非議」的民族大義。

閱兵讓世界再次聚焦中國在二戰中的關鍵角色。民進黨企圖將抗戰史邊緣化，但國際社會越來越清楚：中國是東方主戰場，牽制百萬日軍，為全球反法西斯戰爭作出不可磨滅的貢獻。中國透過閱兵重申這段歷史，正是要打破「西方中心」的戰後敘事，掌握屬於中國的歷史話語權。

民間交流：打破信息繭房

令人欣喜的是，儘管官方設置障礙，台灣民眾的認知正在發生變化。網紅「館長」陳之漢的大陸行就是很好的「打破信息繭房」的例子。通過直播，他讓台灣觀眾親眼見證了大陸的真實面貌，挑戰了長期以來民進黨當局和綠媒塑造的刻板印象。

兩岸交流是大勢所趨，人心所向。如團長所說，「台灣最美的風景是人，大陸最美的風景也是人，大陸可能是全球唯一對台灣懷有真正同胞之情的地方。」這一觀察擊中了兩岸關係的核心——無論政治如何變化，民間情感的連結始終存在。而越來越多的台灣民眾也開始親身瞭解大陸的真實情況，多來多看，兩岸同胞將越走越近、越走越親。擺脫政治誤導，正視歷史，才是台灣未來的關鍵。

正視歷史：才能真正前行

民進黨的操作，正在使自己與民眾漸行漸遠。當它禁止人民參與一場紀念民族解放的盛典，當它將日本殖民美化為「現代化建設」，當它把中國描繪成唯一威脅而忽略真正的歷史責任——它早已背離了大多數台灣人對和平、正義與真實的追求。

歷史不是政治的工具，而是民族的根基。 紀念抗戰勝利，不只是為了懷念過去，更是為了照亮未來。唯有正視歷史，才能擺脫政治操弄的誤導；唯有加強交流，才能消弭誤解與敵意。

只要內心認同自己是中國人，看到9月3日天安門廣場上那支威武之師邁步前進，誰能不感到驕傲？天安門廣場上閱兵的鏗鏘步伐，對於兩岸同胞而言，不是威脅的象徵，而是共同歷史的迴響與民族驕傲的宣言。

