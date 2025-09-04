來稿｜超前部署防流感

來稿作者：李思朗



香港每年1至3月以及7至8月是流感的高峰期，特別是在2025年初，流感肆虐的嚴重性再次引起公眾關注。根據香港衛生防護中心的數據，在本年初，公立醫院住院病人中，每10,000人就有3,600人因流感而入院，當中成人嚴重及死亡個案達122宗，兒童則有9宗。更為擔憂的是，超過七成的嚴重個案者皆未有接種流感疫苗。這些數據清楚地表明，流感並非小事，特別是對於長者、兒童及有慢性疾病的人士，流感可能導致嚴重併發症甚至死亡。筆者認為提升流感疫苗接種率，加強市民對流感的關注有兩項重點工作。

各界協作加強社區教育

社會大眾對流感的關注度及了解程度往往不足，許多人因缺乏渠道而未能及時採取應對措施。有不少的團體都會組織不同持分者舉辦各項活動，共同推動流感防疫工作。就以筆者參與的慈善團體為例，我們多次協同中小學、家長和社區團體舉辦線上、線下的公眾教育和宣傳講座。講者包括香港大學臨床醫學學院內科學系講座教授孔繁毅醫生以及公共衛生專科江永明醫生等，並且因應不同受眾和年齡層度身訂制活動內容，使講座內容更見教育效果，更吸引了學校疫苗接種統籌人、校長及家長參加。

化零為整，實務推動疫苗接種率

除了教育推廣，讓接種流感疫苗就像便利店購物般方便更能使市民接種流感疫苗。筆者過去多年以來均在社區透過不同場所舉辦流感疫苗注射服務，採用不同時段安排有效分流。令到不同生活、工作習慣和年齡層的居民均可受惠。近年更致力協調不同力量，讓無痛、方便及保護力高的噴鼻式流感疫苗應用場景更廣泛。包括推廣至我們的社區接種活動和學校接種日當中，令學生和參與者多一個疫苗選擇；長遠而言，再次呼籲將康健中心整合成推廣流感疫苗的重要平台，從而為全港的流感疫苗接種率更進一步。

流感是每年冬季和夏季的常見疾病，特別是在香港這樣的高密度城市，流感的傳播速度和嚴重程度都較高。2025年初的流感高峰期再次提醒我們，流感並非小事，特別是對於長者、兒童和有慢性疾病的人士，流感可能導致嚴重併發症甚至死亡。所以政府當局在不同媒介中強調，流感疫苗是預防流感最有效的方法。由今年開始，所有學校（包括幼稚園、中小學）的學生和監護人更可以自由選擇噴鼻式或傳統針劑疫苗。

各界的積極參與，不僅提升了公眾對流感的認識，也為社會上的不同群體提供了更便捷的疫苗接種服務。重點提高學童在內，不同風險群組的流感疫苗接種率。透過接種疫苗，我們可以大大降低感染流感的風險，並減少嚴重病例的發生。當前社會各界的協作模式，結合政府資源、醫療團隊與社區網絡，正有效提升接種可及性。此舉不僅守護個體健康，更能減輕公營醫療負擔，實現「預防為本」的公共衛生戰略。

作者李思朗是立法會議員助理、慈善機構方圓之星秘書長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



