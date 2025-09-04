胡曉明｜香港禁毒工作應與時並進

毒品禍害無遠弗屆，全球有達3.16億人吸毒，毒品非法貿易每年有數千億美元收入，豐厚利潤與龐大市場令不法之徒不擇手段鑽空子，使毒品種類、生產、販運路線及販賣方式不斷變化創新，以圖避開執法者的耳目。今時今日禁毒工作的挑戰越來越大，也反映相關工作必須與時並進、不能鬆懈。一直協助解決毒品問題的禁毒常務委員會今年成立已經60年，將與禁毒處合辦首個高規格的粵港澳大灣區禁毒高峰會，為打擊猖獗的毒品問題聯合海內外政府及民間機構出謀獻策，相信能加強粵港澳大灣區內的禁毒交流與合作，加上促進預防教育和宣傳，可更有效避免年輕人誤墮毒海。



年輕人充滿好奇心，對新事物躍躍欲試，在朋輩壓力下容易被引誘吸毒，甚至受毒販唆擺利用。藥物濫用資料中央檔案室第73號報告書資料指，2023年所有被呈報吸毒者及21歲以下吸毒者平均首次吸毒年齡分別為19歲及15歲。隨着科技進步，香港吸毒及販毒問題未來仍會有年輕化與隱蔽化的趨勢，必須正視及解決。

香港特區政府一直不遺餘力推動禁毒工作，採取「五管齊下」的策略，包括教育宣傳、戒毒治療和康復服務、立法與執法、對外合作、研究特定課題等。1969年香港制定《戒毒所條例》後設立首所專門戒毒設施，懲教署自70年代起逐步完善戒毒及康復服務，香港是提供即時戒毒服務的先驅之一。香港也是全球最早推動美沙酮治療計劃的城市之一，1972年正式推動美沙酮門診服務，全港現有18間美沙酮診所，提供美沙酮代用治療和戒毒治療服務，減輕依賴鴉片類毒品人士戒毒時的不適，避免其再吸毒。然而，香港雖然擁有較為完善和獨特的戒毒治療和康復服務，最具挑戰性的時段卻是戒毒康復者離開服務單位後重投社會之時，他們要面對家庭、生活及工作等現實問題，容易因遭遇挫折，再度誤墮毒品的陷阱。

為此，我擔任創社社長的金鐘扶輪社於2010年獲邀推動「無毒青年友出路計劃」，招募各界別的專業人士接受專業輔導訓練後，以一對一方式擔當戒毒康復青年的良師益友，陪伴其重投社會，在其遇到各種生活挑戰時提供指導，幫助其克服困難，建立正向社交網絡，並拓展職業路徑，以彌補戒毒康復青年離開康復服務單位後的支援缺失。經過15年的努力，該計劃持續擴大規模，並走進中學校園及社區推動禁毒教育，提升市民的抗毒意識。該計劃今年榮獲聯合國可持續發展目標評估認可證書，表揚是項計劃在預防青少年濫毒和支援康復方面的表現。這是對金鐘扶輪社在禁毒工作上的鼓舞，也對推動香港禁毒工作的進程具有深遠意義，未來應深化與國際的連繫，並將香港的經驗分享至海外。

粵港澳大灣區禁毒高峰會將於9月5日在香港舉行，屆時粵港澳三地執法單位、禁毒民間團體、海外代表也會出席，就禁毒宣傳、跨境執法、情報交流、新趨勢探討、青年工作等展開經驗交流及探討深化合作。這將有利提升禁毒工作效率，更精準及廣泛地傳播及推廣禁毒訊息，讓普羅大眾尤其年輕人認清毒品的禍害，凝聚社會各界的力量，堅決向毒品說「不」，建設無毒香港。

作者胡曉明教援是港區全國人大代表、香港專業及資深行政人員協會前會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



