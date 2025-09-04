方國珊｜內核穩定是IP出海之本　花樣呈現令前路煥新

從享譽世界的港產影視到火爆全球的Labubu，香港在文化出海方面已歷經諸多戰場。然而，於多國IP競爭日迫的當下，再度明確自身的核心競爭力和挖掘潛能，已成為文化產業長線發展的重中之重。迄今為止，本港在海內外文化市場已據有長期席位，回望來路、堅定自我之餘，開拓傳播方式及路徑，是「說好香港故事」的又一法門。



內核穩定是立足之本 因地制宜更擲地有聲

去年，泡泡瑪特港澳臺地區及海外的全年營收高達50.7億元人民幣，Labubu所屬的The Monsters系列實現營收30.41億元人民幣，同比暴增726.6%，成為泡泡瑪特最具商業價值的頭部IP。

Labubu的成就，離不開內核穩定的本地化戰略。它在維持「經典」形象的同時，做到了獨具匠心的國際化——透過與多地藝術家簽約，推出具有東道國文化元素的限定產品（如新加坡魚尾獅、泰國泰服等），Labubu巧妙拉近了與消費者之間的距離，實現IP的全球化共鳴。

筆者以為，IP出圈的關鍵在於將影響力由特定群體擴展至大眾，此中必需的核心魅力是IP獨有的文化價值及其承載的情感連結。Labubu以打破傳統的「醜萌」形象引領潮流，既反映「我行我素」的產品在當今市場具有廣泛接受度，又說明激發共鳴是推進出海工作的必由之路。

「忠於自我」有人買單 積極展示更出彩

香港並不缺乏彰顯本地特色的優秀IP，由謝立文撰寫、麥家碧繪畫的麥兜即是一個很好的例子。這隻「土生土長」的卡通小豬，多年來推出一系列漫畫及動畫，形象早已深入本港人心；其亦是唯一獲香港星光大道設立塑像的動畫角色，在國際上獲得多個獎項。

無獨有偶，近年來聲名大噪的《毒舌大狀》、《九龍城寨之圍城》、《破﹒地獄》等叫座作品，在延續上世紀港產影視人文精神的同時，毅然自若於國際市場上敘說不同圈層眼中的「香港故事」。筆者贊同以突顯地道文化的方式傳播香港乃至中國敘事。事實上，早前《九龍城寨之圍城》的主演之一兼製作人伍允龍都表示，冀未來在觀塘工廠區、旺角鬧市等地帶為影片取景，帶觀眾認識更多在地人記憶裡的香港。

筆者認為，本港影視自上世紀八九十年代起即擁有大量的製作經驗和市場實踐，在全球範圍內都極具競爭力，是家喻戶曉的文化IP。未來，香港可以聯合內地電影產業的最新技術，創作更多好口碑與高票房的佳作，讓「東方荷里活」延續輝煌，接連掀起群星閃耀的浪潮。

與時俱進 來路猶新：古樹新花潛力無限

在加強國際共鳴方面，筆者相信，把握當下流行的媒體宣傳形式至關重要。隨著短視頻、直播等渠道的受眾日益增加，在YouTube、抖音等平臺實現精準傳播成為大量製作人的共同關注點。

TVB總經理陳樹鴻早前表示，TVB的YouTube頻道活躍用戶數超過9千萬，總訂閱數超1800萬人次；目前，他們正嘗試將TVB強類型的經典長劇IP改成短劇，時長從45分鐘到5分鐘不等，想了解最新的市場接受度。

與此同時，筆者讚同，賣出一些經典香港影視IP版權給亞洲乃至其他地區翻拍，亦能有效推進文化出海工作。

「一千個人眼中就有一千個哈姆雷特」——在不同的文化土壤上，人們對經典解析亦各有側重。旅美劇作人葛若凡認為，翻拍的目的不在於複製「老樹」，而是令「老樹」開出新花。筆者深以為然，且相信闡述方式的創新可以為既有內容增光添彩，令IP具有教人耳目一新的觀感。

總而言之，香港兼有IP出海的豐富經驗與內聯外通的絕佳平台。在維繫文化核心的同時，創新表達方式和適切把握傳播渠道，有益於「說好香港故事」，並進一步「說好中國故事」。透過加深海內外人士對此地的理解認識，將令其更好體會箇中魅力。

