黃冰芬｜歷史迴響與接棒前行——九三閱兵觀禮有感

今次能夠隨港區全國人大代表團赴京出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念大會，心情振奮，徹夜難眠。9月3日早上7時30分，筆者與一眾港澳代表就到達天安門廣場西固定看台。放眼望去廣場中央，數萬個座位按顏色巧妙區分，以人民英雄紀念碑為中軸向兩邊排開成巨大的人形字樣。不到8時，現場已人頭涌涌、座無虛席。每個座位上獲發一個抗戰80周年紀念背包，當中裝有電解水、防曬帽、雨衣、風油精、乾濕紙巾等貼身物品，既考慮到天氣變化，也照顧到個人所需，可謂細緻入微。



9月3日早上7時30分，一眾港澳代表到達天安門廣場西固定看台。

首次近距離見證閱兵，絕對是心潮澎湃。率先亮相的是3,000名學生組成的青年合唱團，在1,000人的聯合軍樂隊伴奏下獻唱《黃河大合唱》等抗戰歌曲，瞬間烘托起典禮的莊嚴氣氛，讓人無不肅然起敬。當5萬人在天安門齊聲高唱《義勇軍進行曲》時，更讓人熱血沸騰。

隨後是萬眾矚目的閱兵式。動作劃一的陣列和中式步操，每一步都整齊有力，人民子弟兵氣勢如虹。除了海陸空三軍、火箭隊等，首次亮相閱兵的航天部隊、網絡空間部隊、女民兵方隊更讓人眼前一亮！戰士們眼神銳利而堅定，為了這一刻，經過長時間艱苦訓練，今日的完美展現令人由衷感佩。

伴隨雄壯樂章出場的裝備方隊亦是震撼的「大場面」。方隊緩緩行進，展示的每種裝備都彰顯國家先進的軍事科技水平。高精尖的海陸空導彈、攻防一體的戰車、無人機及反無人裝備、電子戰飛機等，正是國防「硬實力」的生動註腳，突顯現今智能化、信息化、電子化的新戰鬥形態，其種類和數量之多也是前所未見。

注視着這些先進裝備，筆者不禁聯想起80多年前中華民族在戰火中掙扎求生的歲月。先輩們歷經14年浴血奮戰，才換來中華民族真正「站起來」。如今，國家已實現從「富起來」到「強起來」的飛躍，正自信地邁向偉大復興。是什麼推動着民族一路自強？答案或許就蘊藏在一次次對歷史的回望與反思之中。

抗日的歷史值得反覆述說：從盧溝橋的槍聲到台兒莊的血戰，從冰天雪地里的苦守到萬千百姓拿起鋤頭保家衛國……最終，我們擊退了侵略者，真正站了起來。許多香港前輩對此仍記憶猶新，因為整個過程香港從未缺席——東江縱隊港九獨立大隊營救文化名人、組織民間抗日，頑強抵抗長達三年零八個月，直至勝利來臨。那段歷史並不是教科書上冰冷的文字，而是無數先烈以生命換來的「新生」，是今日盛世的根本前提。

作為上世紀80年代出生的一代，我們見證了國家波瀾壯闊的改革開放歷程。在前人奠基的路上，我們逐漸追回被戰爭耽誤的時光。曾經以為戰爭遙遠、和平理所當然，直到看見世界某些角落仍硝煙瀰漫，在各領域仍存在沒有炮火卻影響深遠的大國博弈，才豁然醒悟：和平從來不是天賜的，而是一個國家自強不息地築牢屏障。

華夏文明跨越五千年，中國從未因磨難而止步，沒有哪個國家比中國更懂得戰爭之痛、更珍愛和平。我們銘記歷史，不是為了延續仇恨，而是為了感恩先烈、珍惜和平。為了避免「落後就要挨打」的歷史重演，為了在全球化浪潮中護航發展、守護萬家安寧。

習近平主席強調：「歷史警示我們，人類命運休戚與共，各個國家、各個民族只有平等相待、和睦相處、守望相助，才能維護共同安全，消弭戰爭根源，不讓歷史悲劇重演！」「人類是一個一榮俱榮、一損俱損的命運共同體。」中國從未將實力用於霸權，而是積極推動構建「人類命運共同體」，該倡議逐漸成為國際共識——這是對歷史最好的回應，也是對和平最真誠的堅守。

作為港區全國人大代表，筆者深感責任重大：既要講好先烈們犧牲與堅守的故事，讓歷史記憶永不褪色；也要做好橋樑紐帶，弘揚愛國精神和抗戰精神，帶動更多人為國家發展和民族復興出力。因為我們明白，真正的勝利不在於過去的輝煌，而在於接過前輩的接力棒奮發有為，書寫屬於我們這一代的和平與榮光，讓民族復興之路每一步都走得從容、堅定。

再次背起抗戰80周年的紀念背包，我們將沿着先輩的足跡，為中華民族偉大復興、為人類和平與發展的崇高事業，繼續向前！

作者黃冰芬是港區全國人大代表、全國港澳研究會會員、香港再出發大聯盟總主任。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



