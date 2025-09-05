楊莉珊｜一名港人眼中的九三閱兵

作為一名香港市民，我有幸作為觀禮嘉賓站在天安門廣場，參加紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會。望著眼前巍峨的天安門城樓和迎風飄揚的五星紅旗，我的心情久久不能平靜。雄壯的軍樂聲中，一支支徒步方隊邁著鏗鏘有力的正步走過天安門廣場，他們的步伐整齊劃一，仿佛在訴說著一個古老民族邁向復興的堅定決心。



令我印象深刻的是，這次紀念活動得到了國際社會的廣泛回應。來自30個歐洲國家、近50位領導人、前政要、高級別官員、駐華使節和友好人士等確認出席中方紀念活動。這表明雖然時光流逝，但歷史真相和和平願景仍然是國際社會的共同追求，這是「共同守護歷史記憶、捍衛和平與正義的願望和決心」的體現。

80多年前，中國以巨大民族犧牲支撐起世界反法西斯戰爭的東方主戰場，不僅為國家安全而戰，也為世界和平而戰。這段歷史不僅屬於內地同胞，也同樣屬於港人。抗日戰爭期間，香港也曾淪陷，經歷了三年零八個月的黑暗歲月。港人不畏強暴，踴躍參加抗日遊擊隊伍，為保衛家園貢獻力量。這段共同的歷史記憶，將香港與祖國緊密地聯繫在一起。讓我想起香港的抗戰歷史，想起那些為國家和民族解放事業獻出生命的港人先烈。他們的精神跨越時空，至今仍在激勵著我們。

作為香港居民，我深刻理解和平穩定的國際環境對發展的重要性。沒有和平，就沒有發展；沒有穩定，就沒有繁榮。這是中國從歷史中汲取的深刻教訓，也是香港賴以繁榮的基石。

我親眼見證了香港回歸祖國後的發展歷程，無論是應對金融風暴、抗擊非典疫情，還是在中央支持下保持繁榮穩定，香港始終與祖國同呼吸、共命運。觀看閱兵過程中，我不禁思考：香港的未來在於更好地融入國家發展大局，就像80年前我們共同抗擊外敵一樣，今天我們需要共同致力於民族復興的偉大事業。

回顧抗戰歷史，展望未來征程，香港應當更加積極地融入國家發展大局。我們不僅要在經濟發展上融入，也要在精神文化上融入，共同維護民族大義和國家主權。

當前香港已經恢復秩序，重回發展正軌。作為一名港人，我深知香港的繁榮穩定離不開國家的支持。同時，香港也為國家發展作出了獨特貢獻。香港作為國際金融、貿易和航運中心，為國家引進資金、技術和管理經驗；作為連接內地與國際市場的橋樑，香港在國家改革開放進程中發揮了不可替代的作用。

觀禮結束時，夜空被絢麗的煙花點亮。光芒照耀在天安門廣場上，也照耀在每個中國人的心裡。這一刻，我更加深刻地理解了和平的珍貴和發展的不易。回顧抗戰歷史，展望未來征程，香港應當更加積極地融入國家發展大局。我們不僅要在經濟發展上融入，也要在精神文化上融入，共同維護民族大義和國家主權。

觀禮結束後，我小心翼翼地收起那份觀禮服務包，它將與其他紀念品一起，成為我個人珍品收藏的一部分。帶回香港的，不僅是這些實物紀念，更是對歷史真相的堅守和對和平未來的期許。這份期待，也是750萬香港同胞的共同心願。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



