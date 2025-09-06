胡曉明｜中國閱兵展示「和平」的夙願

為時七十分鐘的九三閱兵充份展示了我國的國防實力，也濃縮了近年的科技與軍事創新成果，喚醒人民的民族精神，也重塑世人的中國印象，彰顯了我們「止戈為武」之智慧。中國歷史上從來沒有侵略過其他國家，一直都是愛好和平的民族，然而積弱就要挨打的百年屈辱刺激了民族覺醒，從一窮二白到富國強兵，走過的艱辛只有中國人心裡明白，和平是得來不易的。因此，我們要守護腳下的土地必須自強不息，通過不斷強大軍事力量來消除戰爭，實際上是體現了《孫子兵法》中「不戰而屈人之兵」的智謀。



是次閱兵規模是中國歷史上最大，無論在參演官兵人數、先進裝備的數量及水平都超越了歷次閱兵，也是最多國家元首參與的一次，甚至可以說是全球規模最大。大閱兵展示了新一代軍事裝備，包括具全球覆蓋能力的東風-5C液體洲際導彈、全球屬少數的殲-35隱身艦載機、具超卓攔截能力的蜂群無人機系統、搭載智能識別系統的無人潛航器、激光武器、微波武器等海陸空以至無人作戰尖端創新裝備，引起世界注視。

國家今天在科技與軍事上的快速發展，有賴系統性的政策佈局及全面性的執行能力。我國以「建設世界一流軍隊」為目標，明確利用科技創新作為驅動力，通過各項政策加強人才培養、鼓勵科技研發自主創新等，致力解決技術封鎖造成的問題，在各關鍵領域成功實現技術突破與升級，例如量子通訊、高超音速武器等，提高整體的作戰能力。習近平主席過往不斷強調「強軍」背後的思想，就是「能戰方能止戰，準備打才可能不必打，越不能打越可能挨打」。

百年前，我國遭受列強以戰火蹂躪，死傷無數家不成家的苦難，絕對不能重蹈覆轍，因此我們必須銘記歷史。抗戰時期缺乏武器與被動應戰的窘困，成為推動我國軍工自主創新的動力，中國自主研發的導彈「東風」、「紅旗」的命名正正體現我們對保家衛國、自立自強的堅定決心。「東風」源於毛澤東引用《紅樓夢》「不是西風壓倒東風，就是東風壓倒西風」形容世界變局，並強調「東風一定壓倒西風」，希望「東風」可以超越西方先進導彈；「紅旗」則象徵革命、勝利與希望，以之命名防空導彈寓意“紅旗漫卷”，守護長空。

自新中國成立後，天安門廣場已經歷17次國家級閱兵，包括15次國慶閱兵，以及2015年及2025年抗戰勝利紀念日閱兵。天安門是清朝順治八年(1651年)重修後更名的，寓意“受命於天，安邦治國”，在此象徵權力核心之地閱兵，是莊嚴地向世界展示國力與軍事實力、維護國家主權與安全、紀念勝利與傳承歷史、凝聚民族團結精神之作用，最重要的是向世界傳達中國和平發展的決心。習近平主席在閱兵及之後的招待會致辭時，也表明是次盛大閱兵儀式的目的是「銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來」，並「真誠希望各國都以史為鑒、以和為貴，共同推進世界現代化，開創人類更加美好的未來！」兩次致辭中都分別有6-7次提及「和平」，這也是我國人民長久以來最大的願望。

作者胡曉明是港區全國人大代表、香港專業及資深行政人員協會前會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



