來稿｜「數字靚咗，生命冇咗」：天水圍母子悲劇說起

來稿作者：楊美儀



天水圍母子先後墮樓身亡，即使青山醫院再三發出證明，建議容許他們續住，房署仍堅持發出遷出通知。新聞一出，全城震怒。

冷冰冰的數字 vs 珍貴的生命

公屋制度本應是為弱勢群體提供安全與庇護，但這宗母子悲劇卻赤裸裸地反映出制度在面對精神病患住戶時的僵化與冷漠。令人難以忘懷的是，就在兩星期前，房屋局局長何永賢打鑼打鼓，高調宣布「打擊濫用公屋」三年回收9,000單位，為政府節省90億元開支。當時她臉上的燦爛笑容，如今想起，格外刺眼。省下90億的同時，卻失去兩條生命——這樣的「成效」，真的值得炫耀嗎？

或許此刻，何局長自己都知道，市民已經不想再見到她的笑臉。

「程序」是否凌駕於「共情與生命」之上

當悲劇發生後，第一個走出來為政府護航的，是上訴委員黃碧如。她強調房署有提供協助，包括申請中轉屋，算是「情理兼備」。但人生壓力指數清楚顯示：搬家是僅次於喪親的最大壓力，比離婚更沉重。

對精神病患者而言，遷出通知不只是冷冰冰的文件，而是一種徹底的絕望，往往是不堪一擊的最後一根稻草。制度可以嚴謹，但不可以無情。

中國傳統講「以情治國」，強調人情義理。連中央領導層都明白，施政要顧人情，才有人心。香港官員若繼續官僚主義，靠數字話事，缺乏智慧與同理心，不僅市民唔接受，恐怕連「阿爺」都唔會認同。

公屋標籤與職場隱形歧視

官員口中常說，公屋租金便宜，好似人人都想「佔便宜」。可是他們只看到表面的「便宜」，卻忽略了另一面：即使是高學歷青年，如碩士畢業生，也常因公屋出身而被多間國際知名品牌拒絕聘用。這不只是個別事件，而是整個行業普遍存在的職場歧視與社會標籤。

公屋不僅是低廉的租金，更是一種沉重的烙印。當政府只用數字來炫耀政績，卻對住戶所承受的自卑、歧視與心理創傷視而不見，他們口中所謂的「愛香港」，到底愛的是誰？

舉報制度：撕裂社區，而非凝聚互助

更令人憤怒的，是房署今年1月推出的「互相舉報」制度，甚至設立獎金，鼓勵市民舉報鄰居濫用公屋。這個措施一出，立刻引來社會反彈。

鄰里互相監視，換來的不是公平，而是仇恨；不是正義，而是撕裂。社會需要的是團結互助，不是更多的仇恨，而是更多的關愛與理解。

但房署偏偏一意孤行，不聽民意，硬要推行這些不得人心的政策，彷彿制度比市民福祉更加重要。這樣的官僚思維，怎會贏得民心？

要求與訴求

房署必須公開檢討：為何未採納醫院建議？為何未能提供有同理心的安排？

必須修訂工作指引，針對特殊需要住戶加入彈性與支援，減少無謂的精神折磨。

政策改革必須建立在同理心之上，否則下一宗悲劇只會再度發生。

制度要有智慧，更要有人性

政績數字可以為官員增光，但救不了一條命，就不配叫「成果」。

公屋租金便宜是政策基礎，不是污點；公屋出身的人應該被公平對待，而不是被貼上標籤。房署以獎金鼓勵住戶互相舉報，只會把社會撕裂成冷漠和猜疑的群體。

香港需要的，是懂得以智慧和同理心施政的官員，而不是只為自己政績鼓掌、不聞民意的執政者。如果真的要「愛香港」，那愛的應該是每一條生命、每一個家庭，而不是一張節省幾十億的成績表。

作者楊美儀是美國專業美學家、韓國忠清北道榮譽大使／國際諮問官。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



