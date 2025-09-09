鄭泳舜｜限制的士駛入西貢東壩不宜卻步

約三星期之後，十一黃金周便會來臨，本港將再次迎來內地客流高峰，已成為旅客打卡熱點的西貢萬宜水庫東壩，預料繼五一黃金周後，將再度面對遊客人數飆升，承載能力的挑戰。早前有消息指，政府原本打算在周末、公眾假期及黃金周期間，於早上九時至晚上六時禁止的士駛入連接東壩的萬宜路，筆者也認同這是長遠紓緩該帶交通壓力的最有效方法。



然而，在諮詢的士業界時，據報遇上強烈反對，近日有傳新措施有機會胎死腹中。筆者認為，當局不宜因個別業界的反對而卻步，應堅持推行有助長遠解決問題的措施，從根本改善人流分配和道路承載力，這不僅有助保護山徑生態環境，更為香港作為國際旅遊城市的豎立良好形象。

的士業界反對或要推遲落實

筆者一直關注山徑旅遊及配套問題，自西貢東壩出現人潮過度擠擁引起關注以來，曾聯同業界及議員同事多次約見相關部門官員，積極探討可行的解決方案，樂見政府在五一黃金周時推出八大措施，包括加強來往北潭涌及東壩的專線小巴9A號線服務，擴闊萬宜路部份路段，以及警方在遊人抵達及離開高峰時段，安排人員於萬宜路指揮交通等，成功疏導人流和車流。

警方統計數字顯示，五一黃金周期間，每日約有二千至三千人到訪東壩一帶，每日的士架次也達到五百至七百架次。筆者估計，十一黃金周的情況也會相約，不同業界近月也因而積極與政府探討，尋求更長遠改善人流的方案。上月傳出政府因而提出了在周末、公眾假期及黃金周期間，於早上九時至晚上六時禁止的士駛入連接東壩的萬宜路。惟據報在諮詢的士業界時，卻遇到強烈反對而出現變數，或要推遲落實。

限制的士是紓緩交通壓力的最有效方法

筆者認為，限制的士於指定時段進入東壩一帶，屬紓緩該處交通壓力的最有效方法。回看五一黃金周，政府所推出的八大臨時措施，雖然的確有助紓緩人流，但這類措施涉大量人力物力，尤以是警方加派人手維持秩序，難以長期依賴。要徹底解決東壩人流及交通問題，仍需長遠和可持續的方案，而限制的士進入，正是從根本解決問題。

值得一提的是，現時建議限制的士進入的萬宜路，本身位處麥理浩徑第一段，屬於山徑的一部分。如果不對進入東壩的車輛數目施加有效管制，不僅會破壞沿途的自然環境，還可能導致人車爭路、交通擠塞等問題，影響旅客的觀光體驗。為了保護這段美麗的山徑，必須有效限制車輛進入，讓旅客能夠更好地欣賞沿途的風光。

筆者印象深刻的，是曾多次到西貢東壩的一位日本旅客早前在社交媒體上分享到，指目前的東壩是處於最差的狀況。隨著當局愈加重視推廣山徑旅遊，特別是「四山旅遊」，良好的山徑環境和配套至關重要，因此必須考慮郊野環境的承載力，將旅客活動對山徑和郊野自然生態的影響減至最低，在這大前提下作出適度交通管理是有必要，這也是香港作為國際旅遊城市的一種形象展示。

影響旅客來港體驗最終影響的士生計

事實上，西貢東壩的士問題同時引伸「黑的劏客」的歪風，近年就不時出現從東壩前往北潭涌的約10公里車程，被索價逾千元車資的情況，這對香港的旅遊品牌造成了損害。限制的士在繁忙時段進入東壩，不僅能改善人車爭路的情況，還能打擊不良司機濫收車資，為的士業界建立正面形象，也對一直遵守法律的司機帶來好處。

或許有部分人士擔心，這會影響業界生計，但社會對的士服務有清晰期望，政府亦正推動業界提質轉型，業界也應配合當局推動旅遊的政策方向。若不如此，影響旅客來港的體驗，最終也會反過來影響他們的生計。

總體來說，筆者認為當局可對原有方案微調，但不應因個別業界反對而裹足不前，必須堅持推行有助改善山徑旅遊的長遠發展方案，從根本改善麥理浩徑的人流分配和道路承載力。如此才能有效保護山徑生態，維護香港作為國際旅遊城市的良好形象。否則，單靠臨時措施，始終只是「斬腳指避沙蟲」，治標不治本。

作者鄭泳舜是立法會（九龍西）議員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



